أولمبياد باريس - منتخب مصر لسلاح المبارزة ينهي مشاركته في المركز الثامن

حل منتخب مصر لسلاح المبارزة في المركز الثامن والأخير في أولمبياد باريس 2024.

وخسر منتخب مصر في مباراة المركز السابع بنتيجة 41-35 من فنزويلا.

وقبلها كان قد خسر من كازاخستان بنتيجة 36-21.

وكات منتخب مصر خسر في ربع النهائي من فرنسا بنتيجة 45-39.

ومثل منتخب مصر في المباراة كل من محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد.

وكان محمد السيد حصل على الميدالية الوحيدة لمصر حتى الآن في الأولمبياد بعدما حصد برونزية سلاح المبارزة.