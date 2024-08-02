أولمبياد باريس - منتخب مصر لسلاح المبارزة ينهي مشاركته في المركز الثامن

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

محمد السيد - سلاح - باريس 2024

حل منتخب مصر لسلاح المبارزة في المركز الثامن والأخير في أولمبياد باريس 2024.

وخسر منتخب مصر في مباراة المركز السابع بنتيجة 41-35 من فنزويلا.

وقبلها كان قد خسر من كازاخستان بنتيجة 36-21.

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وكات منتخب مصر خسر في ربع النهائي من فرنسا بنتيجة 45-39.

ومثل منتخب مصر في المباراة كل من محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد.

وكان محمد السيد حصل على الميدالية الوحيدة لمصر حتى الآن في الأولمبياد بعدما حصد برونزية سلاح المبارزة.

باريس 2024 أولمبياد باريس محمد السيد سلاح المبارزة
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