أولمبياد باريس - منتخب مصر لسلاح المبارزة ينهي مشاركته في المركز الثامن
الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 19:10
كتب : FilGoal
حل منتخب مصر لسلاح المبارزة في المركز الثامن والأخير في أولمبياد باريس 2024.
وخسر منتخب مصر في مباراة المركز السابع بنتيجة 41-35 من فنزويلا.
وقبلها كان قد خسر من كازاخستان بنتيجة 36-21.
وكات منتخب مصر خسر في ربع النهائي من فرنسا بنتيجة 45-39.
ومثل منتخب مصر في المباراة كل من محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد.
وكان محمد السيد حصل على الميدالية الوحيدة لمصر حتى الآن في الأولمبياد بعدما حصد برونزية سلاح المبارزة.
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