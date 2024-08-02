أولمبياد باريس - الثنائي مصطفى ومجدي يودع منافسات رمي الجلة

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 22:22

كتب : FilGoal

مصطفى عمرو حسن لاعب دفع الجلة المصري

لم يتأهل الثنائي المصري محمد مجدي ومصطفى عمرو لنهائيات رمي الجلة في أولمبياد باريس 2024.

وحل مصطفى عمرو في المركز الـ 20 ومحمد مجدي المركزين الـ 25 في تصفيات رمي الجلة.

ولن يتأهل الثنائي للنهائي الذي يضم أفضل 12 لاعبا.

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وحقق مصطفى رمية وصلت لـ 19.70 مترا، فيما حقق محمد مجدي رمية وصلت لـ 19.27 مترا.

فيما تأهل اللاعبون الـ 12 بأقل رمية وقدرها 20.81 مترا.

من هو مصطفى عمرو؟

مواليد 16 ديسمبر 1995، وتخرج من كلية الهندسة الميكانيكية في 2018 من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

يعمل كرياضي ومهندس ويتدرب مع نادي الجزيرة في مصر، ودرس لمدة عامين بالجامعة الأمريكية في مصر قبل الحصول على فرصة بجامعة كولورادو.

لعب رفع الأثقال في البداية لكن نتائجه كانت سيئة في أول عامين ودائما ما يحصل على المركز الأخير لكنه واصل التدريب وتقدم في المستوى قبل أن يستقر على ممارسة رمي الجلة.

بدأ هو وشقيقه ممارسة رياضة رمي الجلة في عمر الـ 14 عاما بعد تجربة العديد من الألعاب الرياضية.

عانى من سلسلة إصابات أبرزها في 2016 والتي أنهت أماله في المشاركة بأولمبياد ريو، وتعرض لإصابة في أوتار الركبة والظهر عام 2023 حرمته من بطولة العالم.

حبه لألعاب القوى نظرا لأنها لعبة فردية ومستوى الرياضي هو من يتحكم في النتائج دون الاعتماد على الآخرين.

علم نفسه رمي الجلة عن طريق مقاطع على موقع "يوتيوب" ليتعلم التحركات الصحيحة للجسم خلال المشاركة.

احتل المركز الثامن في مشاركته الأولمبية الأولى بنسخة طوكيو الماضية.

يهوى السيارات ومقولته المفضلة "تمسك بأحلامك ولا تستسلم أبدا".

من هو محمد مجدي؟

مواليد 30 أغسطس 1996، وبخلاف ممارسة رياضة رمي الجلة، يهوى لعب ألعاب الفيديو.

يلعب للنادي الأهلي المصري، وبدأ ممارسة رياضة رمي الجلة في 2009، قبل أن تشهد بطولة إفريقيا 2014 بمراكش مشاركته الدولية الأولى وحقق المركز الخامس.

تخرج من كلية نظم معلومات الأعمال في الكلية الكندية الدولية في القاهرة.

رغم لعبه كرة القدم في البداية كانت الرياضات الفردية المحببة له بعد متابعته ألعاب القوى في الأولمبياد.

وقت ممارسته لكرة القدم أخبره أحد المدربين أن بإمكانه التفوق في رياضة ألعاب القوى وتحولت وجهته لرياضة رمي الجلة.

يشارك في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي.

بطله المفضل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول في كرة القدم.

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