أولمبياد باريس - الثنائي مصطفى ومجدي يودع منافسات رمي الجلة

مواليد 16 ديسمبر 1995، وتخرج من كلية الهندسة الميكانيكية في 2018 من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

يعمل كرياضي ومهندس ويتدرب مع نادي الجزيرة في مصر، ودرس لمدة عامين بالجامعة الأمريكية في مصر قبل الحصول على فرصة بجامعة كولورادو.

لعب رفع الأثقال في البداية لكن نتائجه كانت سيئة في أول عامين ودائما ما يحصل على المركز الأخير لكنه واصل التدريب وتقدم في المستوى قبل أن يستقر على ممارسة رمي الجلة.

بدأ هو وشقيقه ممارسة رياضة رمي الجلة في عمر الـ 14 عاما بعد تجربة العديد من الألعاب الرياضية.

عانى من سلسلة إصابات أبرزها في 2016 والتي أنهت أماله في المشاركة بأولمبياد ريو، وتعرض لإصابة في أوتار الركبة والظهر عام 2023 حرمته من بطولة العالم.

حبه لألعاب القوى نظرا لأنها لعبة فردية ومستوى الرياضي هو من يتحكم في النتائج دون الاعتماد على الآخرين.

علم نفسه رمي الجلة عن طريق مقاطع على موقع "يوتيوب" ليتعلم التحركات الصحيحة للجسم خلال المشاركة.

احتل المركز الثامن في مشاركته الأولمبية الأولى بنسخة طوكيو الماضية.

يهوى السيارات ومقولته المفضلة "تمسك بأحلامك ولا تستسلم أبدا".

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