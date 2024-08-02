أولمبياد باريس - الثنائي مصطفى ومجدي يودع منافسات رمي الجلة
الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 22:22
كتب : FilGoal
لم يتأهل الثنائي المصري محمد مجدي ومصطفى عمرو لنهائيات رمي الجلة في أولمبياد باريس 2024.
وحل مصطفى عمرو في المركز الـ 20 ومحمد مجدي المركزين الـ 25 في تصفيات رمي الجلة.
ولن يتأهل الثنائي للنهائي الذي يضم أفضل 12 لاعبا.
وحقق مصطفى رمية وصلت لـ 19.70 مترا، فيما حقق محمد مجدي رمية وصلت لـ 19.27 مترا.
فيما تأهل اللاعبون الـ 12 بأقل رمية وقدرها 20.81 مترا.
من هو مصطفى عمرو؟
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