أولمبياد باريس – موقف عزمي محيلبة وترتيب عمر هشام بعد أول يوم من تصفيات الرماية سكيت

انتهى اليوم الأول من تصفيات الرماية سكيت في منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويلعب في تلك التصفيات لاعبين من مصر هما عزمي محيلبة وعمر هشام.

وجاء نتائج الثنائي في أول ثلاث جولات كالتالي:

عزمي محيلبة حصل على 24 نقطة من أصل 25 في الجولة الأولى.

عمر هشام حصل على 22 نقطة من أصل 25 في الجولة الأولى.

عزمي محيلبة حصل على 25 نقطة من أصل 25 في الجولة الثانية.

عمر هشام حصل على 20 نقطة من أصل 25 نقطة في الجولة الثانية.

عزمي محيلبة حصل على 22 نقطة من أصل 25 في الجولة الثالثة.

عمر هشام حصل على 20 نقطة من أصل 25 في الجولة الثالثة.

ويتبقى إقامة جولتين غدا السبت.

فما هو موقف عزمي محيلبة وعمر هشام وترتيبهما؟

عزمي محيلبة أنهى اليوم الأول من منافسات تصفيات الرماية سكيت رجال في المركز الـ15 بعدما حقق 71 نقطة.

عمر هشام أنهي اليوم الأول من منافسات تصفيات الرماية سكيت رجال في المركز الـ30 بعدما حقق 62 نقطة.

يتأهل أصحاب أول ستة مراكز للمنافسة على الميداليات.

ويحتاج عزمي محيلبة من اللاعبين من المركز السادس حتى الـ14 إهدار 3 نقاط مع حصوله هو على 50 نقطة كاملة ليتأهل.

من هو عزمي محيلبة؟

ترعرع محيلبة ضمن عائلة رياضية وكان شقيقه الأكبر عبد العزيز محيلبة لاعب رماية أيضا، بالإضافة إلى والده وجده اللذان مارسا اللعبة أيضا.

تخرج محيلبة من كلية الهندسة الصناعية.

بدأ التدرب على الرماية في سن الثامنة ثم بدأ في المشاركة بالبطولات منذ سن الـ 13.

يتدرب محيلبة من 3 إلى 5 ساعات يوميا من أجل المحافظة على مستواه وتطويره في الرماية.

شارك في نسختي ريو 2016 وطوكيو 2020 من الأولمبياد.

تأهل محيلبة لأولمبياد باريس 2024 بعد أن توج ببطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا.

نظرا لإنجازاته في اللعبة تم إطلاق اسمه على ملعب الرماية داخل نادي الصيد بالإسكندرية.

من هو عمر هشام؟

ممثل مصل في منافسات السكيت في الرماية على مستوى الرجال في أولمبياد باريس 2024.

حصل على الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا الأخيرة لتكون بوابته للتأهل للأولمبياد.

أهداه عزمي محيلبة تذكرة التأهل للأولمبياد إذ أن محيلبة كان قد حسم تأهله سلفا.