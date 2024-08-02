أولمبياد باريس – مصطفى الجمل يودع المنافسات

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 12:51

كتب : FilGoal

مصطفى الجمل - رمي المطرقة

ودع المصري مصطفى الجمل منافسات رمي المطرقة في أولمبياد باريس 2024 بعدما فشل في التأهل من التصفيات إلى النهائيات.

وجاءت نتائج مصطفى الجمل في ثلاث محاولات حصل عليها كالتالي:

محاولة أولى في رمي المطرقة والتي وصلت لمسافة 68.12 مترا.

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محاولة ثانية ناجحة في رمي المطرقة والتي وصلت لمسافة 68.65 مترا.

محاولة ثالثة ناجحة في رمي المطرقة والتي وصلت لمسافة 70.09 متر.

وأصبح متوسط رمي المطرقة لدى اللاعب المصري هو 70.09 متر في النهاية ليحتل المركز الـ14 من أصل 16 لاعبا.

ويتأهل إلى النهائيات المتسابقين الذين يتواجدون في أول 12 مركز أو حال رمي المطرقة لـ77 مترا.

من هو مصطفى الجمل؟

مواليد 1 أكتوبر 1988.

بدأ ممارسة رمي المطرقة وعمره 14 عاما.

كان بطلا للسباحة بعمر 9 سنوات وصاحب الرقم الأفضل لمصر في هذا السن لمنافسات 50م ظهر.

كانت باريس 2024 ستشهد مشاركته الأولمبية الرابعة على التوالي لكن تعرضه لإصابة بقطع في وتر الركبة عام 2016 أجبرته على الغياب عن أولمبياد ريو بعد أن كان أحد أبرز المرشحين للمنافسة على الميدالية الأولمبية.

ظهوره الأول كان في البطولة العربية للشباب وشهدته تفوقه بحصد الذهبية.

وكانت انطلاقته الدولية الأولى في بطولة إفريقيا 2008 بأديس أبابا وحصد وقتها الفضية.

اتجه لرياضة رمي المطرقة إحدى منافسات ألعاب القوى بسبب تعلقه بشقيقه الأكبر محمد الذي يكبره بـ 4 سنوات، والذي كان يمارس نفس الرياضة وسار على خطاه.

حطم الرقم القياسي الإفريقي في رمي المطرقة عام 2014 وحقق ذهبية بطولة إفريقيا ست مرات.

هوايته الرسم والتمثيل.

مصطفى الجمل أولمبياد باريس رمي المطرقة
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