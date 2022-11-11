قوائم المونديال - تعرف على لاعبي كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

"الرحلة" كرة كأس العالم 2022 في قطر

تعرف على قائمة كل منتخب من المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 المنتظر إقامته داخل قطر.

ويقام كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

والآن نستعرض هنا كل قوائم المنتخبات التي تم الإعلان عنها وسيتم تحديثه أول بأول.

أخبار متعلقة:
كأس العالم – تونس.. نسر يعاني من انفصام ناجلزمان عن ماني: السنغال ستريده أن يلعب.. لكن الصحة أهم من كرة القدم فيفا يعلن إقامة منطقة مشجعين رسمية لـ كأس العالم في السعودية

المجموعة الأولى

قطر

السنغال

قائمة السنغال – ماني في كأس العالم.. وغياب كيتا بالدي وبونا سار وساليو سيس

هولندا

قائمة هولندا – تواجد اللاعب المعجزة في كأس العالم.. وانضمام ديباي وجابكو

الإكوداور

المجموعة الثانية

إنجلترا

قائمة إنجلترا - بيلينجهام فقط من خارج البريمييرليج.. واستبعاد توني وتوموري من كأس العالم

إيران

أمريكا

قائمة أمريكا - بوليسيتش ونجل جورج وياه على رأس 26 لاعبا في كأس العالم

ويلز

قائمة ويلز - جاريث بيل يقود التنانين مع نجوم الدوري الإنجليزي

المجموعة الثالثة

الأرجنتين

قائمة الأرجنتين - عبد الحليم وهاني شاكر معا.. ميسي يقود المعركة الأخيرة وديبالا يتحدى الإصابة

السعودية

المكسيك

بولندا

قائمة بولندا - ليفاندوفسكي في المقدمة.. 3 محليين وسيطرة إيطالية و2 من خارج أوروبا

المجموعة الرابعة

فرنسا

قائمة فرنسا النهائية - بنزيمة يقود الديوك في كأس العالم.. ومقعد متبقي

أستراليا

قائمة أستراليا – حضور موي وريان ومابيل.. واستبعاد مفاجئ لـ روجيتش من كأس العالم

الدنمارك

قائمة الدنمارك - إريكسن في القيادة لـ كأس العالم 2022

تونس

المجموعة الخامسة

إسبانيا

قائمة إسبانيا – غياب راموس ودي خيا.. وتواجد بوسكيتس وفاتي

كوستاريكا

قائمة كوستاريكا – نافاس وكامبيل ورويز يقودون الحرس القديم في كأس العالم

ألمانيا

قائمة ألمانيا - غياب رويس وهوملز.. وعودة جوتزه في كأس العالم

اليابان

قائمة اليابان – كوبو ومينامينو يقودان "الكتيبة الألمانية" في كأس العالم

المجموعة السادسة

بلجيكا

قائمة بلجيكا - دي بروين يقود فرصة الجيل الذهبي الأخيرة.. وغياب سايليمايكرس عن كأس العالم

كندا

المغرب

كرواتيا

قائمة كرواتيا - مودريتش مع كتيبة البونديسليجا يقودون أحلام الناريون في كأس العالم

المجموعة السابعة

البرازيل

قائمة البرازيل - السامبا بالقوة الضاربة لكأس العالم.. انضمام ألفيش وغياب فيرمينو

صربيا

قائمة صربيا - ميتروفيتش وسافيتش وفلاهوفيتش على رأس 26 لاعبا في كأس العالم

سويسرا

قائمة سويسرا - 7 لاعبين لأول مرة في كأس العالم.. وشاكيري على رأس الاختيارات

الكاميرون

قائمة الكاميرون - أنجويسا وفينسنت أبو بكر وأونانا يتواجدون لتحقيق ما قاله إيتو

المجموعة الثامنة

البرتغال

قائمة البرتغال – رونالدو التاريخي على رأس "فريق إنجليزي" في كأس العالم

غانا

أوروجواي

قائمة أوروجواي - الحرس القديم وأراوخو وفالفيردي على رأس 24 لاعبا في كأس العالم

كوريا الجنوبية

كأس العالم قوائم كأس العالم رونالدو ميسي
نرشح لكم
مؤتمر إنريكي: سأقنع بوسكيتس لعب كأس عالم آخر.. وهذه شكوكي بخصوص فاتي مارادونا في المونديال.. أكثر من "يد الرب" قائمة الأرجنتين - عبد الحليم وهاني شاكر معا.. ميسي يقود المعركة الأخيرة وديبالا يتحدى الإصابة قائمة صربيا - ميتروفيتش وسافيتش وفلاهوفيتش على رأس 26 لاعبا في كأس العالم كأس العالم – تونس.. نسر يعاني من انفصام ناجلزمان عن ماني: السنغال ستريده أن يلعب.. لكن الصحة أهم من كرة القدم قائمة هولندا – تواجد اللاعب المعجزة في كأس العالم.. وانضمام ديباي وجابكو قائمة إسبانيا – غياب راموس ودي خيا وألكانتارا.. وتواجد بوسكيتس وفاتي
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: لقاء ليفربول في كأس الرابطة؟ سنقرر بعد كأس العالم.. وهالاند أفضل قليلا 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر تين هاج: مارسيال نوعي المفضل وهذه مشكلته.. ولا تظلموا فان دي بيك بـ "فكرة رومانسية" 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قوائم المونديال - تعرف على لاعبي كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 31 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر إنريكي: سأقنع بوسكيتس لعب كأس عالم آخر.. وهذه شكوكي بخصوص فاتي 53 دقيقة | قطر 2022
تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عاما - منتخب مصر ينتصر بالثلاثة على تونس 55 دقيقة | منتخب مصر
مارادونا في المونديال.. أكثر من "يد الرب" ساعة | قطر 2022
قائمة الأرجنتين - عبد الحليم وهاني شاكر معا.. ميسي يقود المعركة الأخيرة وديبالا يتحدى الإصابة ساعة | قطر 2022
مؤتمر كلوب: عودة ماتيب واتفاق بشأن كأس العالم.. والنسخة الشقراء من أليسون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف