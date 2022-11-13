قائمة كندا - رجل الثلج يقود أحلام تغيير كرة القدم في كأس العالم

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 18:46

كتب : FilGoal

كندا

أعلن جون هردمان المدير الفني لمنتخب كندا القائمة المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

ويعود منتخب كندا للمشاكة في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986.

ويتواجد منتخب كندا في المجموعة السادسة بجانب منتخبات بلجيكا وكرواتيا والمغرب.

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ويتواجد أتيبا هاتشينسون أكثر اللاعبين مشاركة تاريخيا وقائد منتخب كندا في القائمة رغم غيابه منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.

ويعد هو اللاعب الوحيد الذي كان على قيد الحياة في مشاركة كندا الأخيرة عام 1986.

وشهدت القائمة تواجد كايل لارين الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 25 هدفا.

ويقود جوناثان ديفيد مهاجم ليل أحلام بلاده بجانب ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ.

"أريد المساهمة في تغيير لعبة كرة القدم للكنديين"، هكذا يأمل جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي وثاني هدافي منتخب بلاده التاريخيين.

وجاءت قائمة منتخب كندا كالتالي:

حراسة المرمى: دايني سانت كلير (مينسوتا يونايتد الأمريكي) - جيمس بانتيمس (مونتريال الكندي) - ميلان بورجان ( ردي ستار بلجراد الصربي)

خط الدفاع: أليستر جونستون (مونتريال الكندي) - صامويل أديكوجبي (هاتاي سبور التركي) - كمال ميلر (مونتريال الكندي) - ستيفن فيتوريا (شافيز البرتغالي) - ريتشي لاريا (تورونتو الكندي) - ديريك كورنيليوس (بانيتوليكوس اليوناني) - جويل ووترمان (مونتريال الكندي)

خط الوسط: صامويل بيتي (مونتريال الكندي) - ستيفن أوستاكيو (بورتو البرتغالي) - أتيبا هوتشنسون (بشكتاش التركي) - مارك أنتوني كاي (تورونتو الكندي) - جونثان أوسوريو (تورونتو الكندي) - ديفيد ووثرسبون (سانت جونسوت الاسكتلندي) - ليام فريزر (دينزي البلجيكي) - إسماعيل كوني (مونتريال الكندي)

خط الهجوم: لوكاس كافاليني (فانكوفر وايتكابس الكندي) - جونيور هويليت (ريدينج الإنجليزي) - تاجون بوشانان (كلوب بروج البلجيكي) - كايل لارين (كلوب بروج البلجيكي) - ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ الألماني) - جوناثان ديفيد (ليل الفرنسي) - ليام ميلار (بازل السويسري) - إيك يوجبو (توروا الفرنسي)

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