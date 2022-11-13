قائمة الدنمارك النهائية - إريكسن يقود الديناميت في كأس العالم

يقود كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد قائمة منتخب الدنمارك لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن الاتحاد الدنماركي عن قائمة من 21 لاعبا في 9 نوفمبر قبل أن يكملها بالقائمة الكاملة.

وانضم الخماسي فريدريك رونو وألكسندر باه وكريستيان نورجارد ويسبر ليندستروم و روبرت سكوف إلى القائمة لتكتمل قبل المونديال.

وتواجد أندرياس كريستنسن لاعب برشلونة ومارتن برايثوايت لاعب إسبانيول.

الدنمارك.. سنلعب المونديال بقلب إريكسن

وعلى رأس القائمة كاسبر دولبرج لاعب إشبيلية وميكيل دامسجارد لاعب برينتفورد في الهجوم.

وجاءت قائمة منتخب الدنمارك كالآتي:

حراس المرمى: كاسبر شمايكل (نيس) - أوليفر كريستنسن (هيرتا برلين) - فريدريك رونو (يونيون برلين الألماني)

خط الدفاع: سيمون كيير (ميلان) - يواكيم أندرسن (كريستال بالاس) - يواكيم ماهلي (أتالانتا) - أندرياس كريستنسن (برشلونة) - راسموس كريستنسن (ليدز يونايتد) - ينس سترايجر لارسن (طرابزون سبور) - فيكتور نيلسون (جالاتا سراي) - دانيال واس (بروندبي) - ألكسندر باه (بنفيكا البرتغالي)

خط الوسط: توماس ديلاني (إشبيلية) - ماتياس جنسن (برينتفورد) - كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد) - بيير إميل هوجبيرج (توتنام) - كريستيان نورجارد (برينتفورد الإنجليزي)

المهاجم: أندرياس سكوف أولسن (كلوب بروج) - خيسبر ليندستروم (أينتراخت فرانكفورت) - أندرياس كورنيليوس (كوبنهاجن) - مارتن برايثوايت (إسبانيول) - كاسبر دولبرج (إشبيلية) - ميكيل دامسجارد (برينتفورد) - جوناس ويند (فولفسبورج) - روبرت سكوف (هوفينهايم الألماني) - يسبر ليندستروم

ويلعب الدنمارك في المجموعة الرابعة في كأس العالم رفقة منتخبات تونس وفرنسا وأستراليا.

ويفتتح الدنمارك منافساته في المونديال بمواجهة تونس في 22 نوفمبر، ثم فرنسا 26 نوفمبر، ويختتم دور المجموعات أمام أستراليا في 30 نوفمبر.