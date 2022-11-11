قائمة هولندا – تواجد اللاعب المعجزة في كأس العالم.. وانضمام ديباي وجابكو

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 14:25

كتب : رامي جمال

فيرجيل فان دايك - هولندا - بلجيكا

شهدت قائمة منتخب هولندا المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم 2022 تواجد تشافي سيمونز لاعب أيندهوفن الحالي وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

سيمونز صاحب الـ19 عاما كان يُلقب بالطفل المعجزة حينما كان يتواجد في صفوف لاماسيا الأكاديمية الخاصة بنادي برشلونة.

ولكنه رحل بشكل مفاجئ صوب باريس سان جيرمان حيث لم يحجز مكانا أساسيا وانتقل إلى أيندهوفن حيث يتألق الموسم الحالي ليحجز مقعده في قطر.

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وأعلن لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا قائمة فريقه اليوم الجمعة رسميا.

وشهدت القائمة تواجد ممفيس ديباي وفرينكي دي يونج لاعبي برشلونة، وجناح أيندهوفن المتألق كودي جابكو.

هذا بالإضافة لداني بليند لاعب أياكس، وماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ، وتايريل مالاسيا الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد.

ويلعب منتخب هولندا في المجموعة الأولى في المونديال رفقة كل من قطر والسنغال والإكوداور.

وسيلعب منتخب هولندا في كأس العالم للمرة 11 في تاريخه وحصل على المركز الثاني ثلاث مرات في 1970 و1974 و2010.

وحصل على المركز الثالث في 2014، والرابع في 1998.

وغاب الطواحين عن المشاركة في نسخة 2018.

وجاءت قائمة هولندا كالتالي:

في حراسة المرمى: جاستن بيلو "فينورد الهولندي"- أندريس نوبرت "هيرينفين الهولندي"- ريمكو باسفير "أياكس الهولندي"

في الدفاع: فيرجيل فان دايك "ليفربول الإنجليزي"- ناثان أكي "مانشستر سيتي الإنجليزي"- دالي بليند "أياكس الهولندي"- جوريان تيمبر "أياكس الهولندي"- دينزل دومفريز "إنتر ميلان الإيطالي"- ستيفان دي فريج "إنتر ميلان الإيطالي"- ماتياس دي ليخت "بايرن ميونيخ الألماني"- تايريل مالاسيا "مانشستر يونايتد الإنجليزي"- جيريمي فريمبونج "باير ليفركوزن الألماني"

في الوسط: فرينكي دي يونج "برشلونة الإسباني"- ستيفن بيرغوس "أياكس"- دافي كلاسين "أياكس الهولندي"- تيون كوومبميينيرز "أتالانتا الإيطالي"- كودي جابكو "أيندهوفن الهولندي"- مارتن دي رون "أتالانتا الإيطالي"- كينيث تايلور "أياكس الهولندي"- تشافي سيمونز "أيندهوفن الهولندي"

في الهجوم: ممفيس ديباي "برشلونة الإسباني"- ستيفين بيرجفاين "أياكس الهولندي"- فينسنت يانسن "أنتويرب البلجيكي"- لوك دي يونج "أيندهوفن الهولندي"- نوا لانج "كلوب بروج البلجيكي"- فاوت فيخهورست "بيشكتاش التركي"

هولندا كأس العالم
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