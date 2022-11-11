قائمة صربيا - ميتروفيتش وسافيتش وفلاهوفيتش على رأس 26 لاعبا في كأس العالم

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 17:03

كتب : FilGoal

صربيا

أعلن دراجان ستويكوفيتش مدرب منتخب صربيا عن قائمة منتخب بلاده النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب منتخب صربيا ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات البرازيل والكاميرون وسويسرا.

وتواجد ألكسندر ميتروفيتش هداف فولهام الإنجليزي على رأس اختيارات ستويكوفيتش إضافة إلى دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس.

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ويعول منتخب صربيا على خدمات سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو ودوسان تاديتش صانع ألعاب أياكس أمستردام.

ويغيب نيمانيا ماتيتش لاعب روما عن منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بعدما أعلن اعتزال اللعب دوليا في صيف 2020.

ويلعب منتخب صربيا في المجموعة الثامنة بجوار كل من البرازيل وسويسرا وغانا.

وجاءت قائمة منتخب صربيا على النحو التالى:

حراسة المرمى

ماركو دميتروفيتش (إشبيلية الإسباني)

بريدراج راجكوفيتش (ريال مايوركا الإسباني)

فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (تورينو الإيطالي)

خط الدفاع:

ستيفان ميتروفيتش (خيتافي الإسباني)

نيكولا ميلينكوفيتش (فيورنتينا الإيطالي)

ستراهينيا بافلوفيتش (سالزبورج النمساوي)

ميلوس فيليكوفيتش (فردير بريمن الألماني)

فيليب ملادينوفيتش (ليجيا وارسو البولندي)

ستراهينيا إراكوفيتش (ريد ستار الصربي)

سردان بابيتش (ألميريا الإسباني)

خط الوسط

نيمانيا جوديل (إشبيلية الإسباني)

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (لاتسيو الإيطالي)

ساسا لوكيتش (تورينو الإيطالي)

ماركو جروجيتش (بورتو البرتغالي)

فيليب كوستيتش (يوفنتوس الإيطالي)

أوروس راسيتش (سبورتينج براجا البرتغالي)

نيمانيا ماكسيموفيتش (خيتافي الإسباني)

إيفان إيليتش (هيلاس فيرونا الإيطالي)

أندريجا زيفكوفيتش (باوك سالونيكا)

داركو لازوفيتش (هيلاس فيرونا)

الهجوم

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام الهولندي)

ألكسندر ميتروفيتش (فولهام الإنجليزي)

دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي)

فيليب ديوريتشيتش (سامبدوريا الإيطالي)

لوكا يوفيتش (فيورنتينا الإيطالي)

نيمانيا رادونيتش (تورينو الإيطالي)

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