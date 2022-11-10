قائمة ألمانيا - غياب رويس وهوملز.. وعودة جوتزه في كأس العالم

تواجد يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند في قائمة ألمانيا المستدعاة لـ كأس العالم 2022 ليصبح أصغر لاعب مع المانشافت.

ويبلغ موكوكو من العمر 17 عاما و355 يوما، وكان أصغر لاعب شارك في كأس العالم هو يورمان وايت سايد مع أيرلندا الشمالية في كأس العالم 1982.

وأعلن هانز فيليك المدير الفني لـ منتخب ألمانيا قائمة الفريق التي ظهر توماس مولر في هجومها.

وشهدت القائمة ضم 26 لاعبًا وهو الحد الأقصى في القوائم النهائية.

وحضر مانويل نوير على رأس القائمة عقب إعلان إصاباته بسرطان الجلد بالإضافة إلى مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجير.

وظهر ماريو جوتزه الفتي الذهبي الذي سجّل الهدف التاريخي لمنتخب ألمانيا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014.

واستُبعد ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند ويوليان دراكسلر لاعب وسط بنفيكا من القائمة.

ويغيب الثنائي الهجومي ماركو رويس وتيمو فيرنر بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

فيما يغيب توني كروس لاعب ريال مدريد بعدما قرر الاعتزال بعد نهاية كأس أمم أوروبا "يورو" 2021.

وتلعب ألمانيا في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.

ويستهل ألمانيا مشواره بمواجهة اليابان في 23 نوفمبر الجاري، ثم إسبانيا 27 نوفمبر، وأخيرا كوستاريكا في الأول من ديسمبر.

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وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمى

مانويل نوير (بايرن ميونيخ)

مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة)

كيفن تراب (آينترلخت فرانكفورت)

الدفاع

أرميل بيلا كوتشاب (ساوثهامبتون)

ماتياس جينتر (فرايبورج)

كريستيان جونتر (فرايبورج)

ثيرو كيرير (وست هام يونايتد)

لوكاس كولسترمان (لايبزيج)

دافيد راوم (لايبزيج)

أنطونيو روديجير (ريال مدريد)

نيكو شلوتيربيك (بوروسيا دورتموند)

نيكلاس سولي (بوروسيا دوتموند)

خط الوسط

يوليان براندت (بوروسيا دورتموند)

ليون جوريتسكا (بايرن ميونيخ)

إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي)

كاي هافرتز (تشيلسي)

جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)

جوناس هوفمان (بوروسيا مونشنجلادباخ)

كريم أديمي (بوروسيا دوتموند)

خط الهجوم