قائمة ألمانيا - غياب رويس وهوملز.. وعودة جوتزه في كأس العالم

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 14:06

كتب : FilGoal

توماس مولر -ألمانيا

تواجد يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند في قائمة ألمانيا المستدعاة لـ كأس العالم 2022 ليصبح أصغر لاعب مع المانشافت.

ويبلغ موكوكو من العمر 17 عاما و355 يوما، وكان أصغر لاعب شارك في كأس العالم هو يورمان وايت سايد مع أيرلندا الشمالية في كأس العالم 1982.

وأعلن هانز فيليك المدير الفني لـ منتخب ألمانيا قائمة الفريق التي ظهر توماس مولر في هجومها.

أخبار متعلقة:
تيمو فيرنر يغيب عن ألمانيا في كأس العالم يوم مواجهة إسبانيا ضد ألمانيا.. الكشف عن موعد مباريات ربع نهائي كأس مصر راديو ماركا: ألمانيا تضغط على كروس من أجل كأس العالم اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ منتخب ألمانيا في كأس العالم جيدا

وشهدت القائمة ضم 26 لاعبًا وهو الحد الأقصى في القوائم النهائية.

وحضر مانويل نوير على رأس القائمة عقب إعلان إصاباته بسرطان الجلد بالإضافة إلى مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجير.

وظهر ماريو جوتزه الفتي الذهبي الذي سجّل الهدف التاريخي لمنتخب ألمانيا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014.

واستُبعد ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند ويوليان دراكسلر لاعب وسط بنفيكا من القائمة.

ويغيب الثنائي الهجومي ماركو رويس وتيمو فيرنر بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

فيما يغيب توني كروس لاعب ريال مدريد بعدما قرر الاعتزال بعد نهاية كأس أمم أوروبا "يورو" 2021.

وتلعب ألمانيا في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.

ويستهل ألمانيا مشواره بمواجهة اليابان في 23 نوفمبر الجاري، ثم إسبانيا 27 نوفمبر، وأخيرا كوستاريكا في الأول من ديسمبر.

ألمانيا.. لماذا يكرهوننا؟

وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمى

  • مانويل نوير (بايرن ميونيخ)
  • مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة)
  • كيفن تراب (آينترلخت فرانكفورت)

الدفاع

  • أرميل بيلا كوتشاب (ساوثهامبتون)
  • ماتياس جينتر (فرايبورج)
  • كريستيان جونتر (فرايبورج)
  • ثيرو كيرير (وست هام يونايتد)
  • لوكاس كولسترمان (لايبزيج)
  • دافيد راوم (لايبزيج)
  • أنطونيو روديجير (ريال مدريد)
  • نيكو شلوتيربيك (بوروسيا دورتموند)
  • نيكلاس سولي (بوروسيا دوتموند)

خط الوسط

  • يوليان براندت (بوروسيا دورتموند)
  • ليون جوريتسكا (بايرن ميونيخ)
  • إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي)
  • كاي هافرتز (تشيلسي)
  • جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)
  • جوناس هوفمان (بوروسيا مونشنجلادباخ)
  • كريم أديمي (بوروسيا دوتموند)

خط الهجوم

  • ماريو جوتزه (أينترلخت فرانكفورت)
  • جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)
  • توماس مولر (بايرن ميونيخ)
  • نيكلاس فيلجراج (فيردر بريمن)
  • ليروى ساني (بايرن ميونيخ)
  • يوسوفا موكوكو (بوروسيا دورتموند)
  • سيرجي جنابري (بايرن ميونيخ)
ألمانيا كأس العالم
نرشح لكم
مؤتمر هانز فليك - عن استبعاد هولمز ورويس.. واستدعاء جوتزه لـ كأس العالم "أكبر خيبة أمل في حياتي".. هوملز يعلق على عدم استدعائه لـ كأس العالم رينار: سلمان الفرج سيعود خلال أيام.. ونبحث عن الفاعلية الهجومية قائمة بلجيكا - دي بروين يقود فرصة الجيل الذهبي الأخيرة.. وغياب سايليمايكرس عن كأس العالم قائمة المغرب – زياش وبانون وحمدالله والزلزولي على رأس 26 لاعبا في كأس العالم زلاتكو: لست قلقا على مودريتش.. والفوز على المغرب يسهل مهمتنا كأس العالم - كوستاريكا.. أقوى جيش غير مسلح في العالم قائمة أمريكا النهائية – بوليسيتش ونجل جورج وياه على رأس 26 لاعبا في كأس العالم
أخر الأخبار
مؤتمر هانز فليك - عن استبعاد هولمز ورويس.. واستدعاء جوتزه لـ كأس العالم 16 دقيقة | قطر 2022
في الجول يكشف موعد جاهزية نداي ونبيل عماد.. ومصير وديات الزمالك 19 دقيقة | الكرة المصرية
موتسيبي يزور كوت ديفوار من أجل أمم إفريقيا 2023 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
"أكبر خيبة أمل في حياتي".. هوملز يعلق على عدم استدعائه لـ كأس العالم 36 دقيقة | قطر 2022
رينار: سلمان الفرج سيعود خلال أيام.. ونبحث عن الفاعلية الهجومية 55 دقيقة | الوطن العربي
قائمة ألمانيا - غياب رويس وهوملز.. وعودة جوتزه في كأس العالم ساعة | قطر 2022
قائمة بلجيكا - دي بروين يقود فرصة الجيل الذهبي الأخيرة.. وغياب سايليمايكرس عن كأس العالم ساعة | قطر 2022
قائمة المغرب – زياش وبانون وحمدالله والزلزولي على رأس 26 لاعبا في كأس العالم ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد