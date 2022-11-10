قائمة أوروجواي - الحرس القديم وأراوخو وفالفيردي على رأس 24 لاعبا في كأس العالم

أعلن دييجو ألونسو المدير الفني لمنتخب أوروجواي عن قائمة بلاده النهائية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ويتواجد في القائمة المدافع رونالد أراوخو لاعب برشلونة رغم إصابته وخضوعه لعملية جراحية ستصعّب من لحاقه بكأس العالم.

كما تتواجد الأسماء المخضرمة بقيادة لويس سواريز وإدينسون كافاني ودييجو جودين وفيرناندو موسليرا.

ويقود فيديريكو فالفيردي جيل الشباب الذي يضم أيضًا داروين نونيز مهاجم ليفربول، وفاكوندو بييستري جناح مانشستر يونايتد.

فيما جاء الغياب الأبرز لـ كريستيان ستواني قائد جيرونا الإسباني رغم تعافيه من إصابة القلب مؤخرًا وعودته لفريقه.

ويلعب منتخب أورجواي ضمن المجموعة الثامنة من كأس العالم رفقة منتخبات البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

وجاءت قائمة أوروجواي كالآتي:

حراسة المرمى:

فيرناندو موسليرا (جالاتساراي التركي)

سيرخيو روتشيت (ناسيونال)

سيباستيان سوسا (إندبندينتي الأرجنتيني)

خط الدفاع

دييجو جودين (فيليز سارسفيلد الأرجنتيني)

خوسيه ماريا خيمينيز (أتليتكو مدريد الإسباني)

رونالد أراوخو (برشلونة الإسباني)

مارتين كاسيريس (لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي)

ألفونسو إسبينو (قادش الإسباني)

سيباستيان كواتيس (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

ماتياس أوليفيرا (نابولي الإيطالي)

ماتياس فينيا (روما الإيطالي)

خوسيه لويس رودريجيز (ناسيونال)

الوسط

فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني)

رودريجو بينتانكور (توتنام هوتسبير الإنجليزي)

فيليبي كاربالو (ناسيونال)

ماتياس فيسينو (لاتسيو الإيطالي)

جيورجيان دي أراسكيتا (فلامنجو البرازيلي)

الهجوم

لويس سواريز (ناسيونال)

إدينسون كافاني (فالنسيا الإسباني)

داروين نونيز (ليفربول الإنجليزي)

نيكولاس لوبيز (أونال المكسيكي)

فاكوندو بييستري (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

فاكوندو توريس (أورلاندو سيتي الأمريكي)

مارتين ساتريانو (إمبولي الإيطالي)