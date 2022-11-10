قائمة أمريكا النهائية – بوليسيتش ونجل جورج وياه على رأس 26 لاعبا في كأس العالم

أعلن جريج بيرهالتر المدير الفني لمنتخب أمريكا قائمته المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب أمريكا في المجموعة الثالثة بجوار كل من إنجلترا وإيران وويلز.

وشهدت القائمة تواجد كريستيان بوليسيتش نجم تشيلسي على رأس القائمة مع جيوفاني رينا موهبة بروسيا دورتموند.

هذا بالإضافة لتواجد تيم وياه نجل جورج وياه رئيس ليبيريا والإفريقي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية.

ويلعب منتخب أمريكا في كأس العالم للمرة 11 في تاريخه والثامن له على التوالي.

ويعد أبرز إنجاز لمنتخب أمريكا هو الحصول على المركز الثالث في نسخة 1930 بسبب فارق الأهداف عن يوغوسلافيا آنذاك، إذ أنه لم يكن هناك مباراة أقيمت لتحديد المركزين الثالث والرابع.

لكن منذ ذلك الحين لم يتخط منتخب أمريكا أبدا عقبة دور الـ16 سوى مرة وحيدة حينما وصل لربع نهائي نسخة 2022.

وجاءت القائمة التي ضمت 26 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: إيثان هورفاث "لوتون تاون الإنجليزي"- شين جونسون "نيويورك سيتي الإنجليزي"- مات تيرنر "أرسنال"

في الدفاع: كاميرون كارتر فايكرس "سيلتيك الاسكتلندي"- سيرجينو ديست "ميلان الإيطالي"- آرون لونج "نيويورك ريد بولز الأمريكي"- شاك موور "ناشفايل الأمريكي"- تيم ريم "فولام الإنجليزي"- أنتوني روبنسون "بروسيا مونشنجلادباخ الألماني"- ووكر زيمرمان "ناشفايل الأمريكي" – دي أندري يدلين "إنتر ميامي الأمريكي"

في الوسط: بريندين آرونسون "ليدز يونايتد الأمريكي"- كيلين أكوستا "لوس أنجلوس الأمريكي"- تايلر آدامز "ليدز يونايتد الإنجليزي"- لوكا دي لا توري "سيلتا فيجو الإسباني"- وستون ماكيني "يوفنتوس الإيطالي"- يونس موسى "فالنسيا الإسباني"- كريستيان رولدان "سياتل ساوندز الأمريكي"

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش "تشيلسي الإنجليزي"- خيسوس فيريرا "دالاس الأمريكي"- جوردان موريس "سياتل ساوندرز الأمريكي"- جيوفاني رينا "بروسيا دورتموند الألماني"- جوش سارجنيت "نورويتش سيتي الإنجليزي"- تيم وياه "ليل الفرنسي"- هاجي رايت "أنتاليا سبور التركي"