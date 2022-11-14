الجزيري ومعلول يقودان قائمة تونس النهائية لـ كأس العالم.. تواجد 4 حراس

يتواجد سيف الدين الجزيري وعلي معلول على رأس قائمة منتخب تونس التي تشارك في كأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن جلال القادري مدرب منتخب تونس قائمة نهائية من 26 لاعبا.

وشهدت القائمة تواجد 4 حراس مرمى.

ويغيب عن القائمة كل من سيف الدين خاوي وسعد بقير وعمر رقيق.

كما تواجد بلال عيفة وديلان براون الذي أشارت بعض التقارير إلى أن القادري سيختار تواجد أحدهما فقط.

وجاءت قائمة تونس النهائية كالآتي

الحراس: أيمن دحمان (الصفاقسي التونسي) - أيمن البلبولي (النجم الساحلي التونسي) - بشير بن سعيد (اتحاد المنستير التونسي) - معز حسن (الإفريقي التونسي).

الدفاع: منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) - ياسين مرياح (الترجي التونسي) - ديلان برون (ساليرنيتانا الإيطالي) - بلال العيفة (الكويت الكويتي) - نادر الغندري (الإفريقي التونسي) - علي معلول (الأهلي المصري) - علي العابدي (كان الفرنسي) - وجدي كشريدة (أتروميتوس القبرصي) - محمد دراجر (لوزيرن السويسري).

الوسط: إلياس السخيري (كولن الألماني) - غيلان الشعلالي (الترجي التونسي) - محمد بن رمضان (الترجي التونسي) - عيسى العيدوني (فرنكفوراس المجري) - حنبعل المجبري (برمنجهام الإنجليزي) - أنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي) - فرجاني ساسي (الدحيل القطري).

الهجوم: يوسف المساكني (العربي القطري) - وهبي الخزري (مونبلييه الفرنسي) - طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي) - نعيم السليتي (الاتفاق السعودي) - عصام الجبالي (أودينسي الدنماركي) - سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري).