قائمة كوريا الجنوبية – "حتى لو سأرتدي قناع واقي".. سون إلى كأس العالم

انضم سون هيونج مين لاعب توتنام وقائد منتخب كوريا الجنوبية إلى قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم 2022 رسميا.

وأعلن المدرب البرتغالي باولو بينتو قائمة كوريا الجنوبية التي ضمت 26 لاعبا صباح اليوم السبت.

وكانت هناك تقارير ذكرت إمكانية غياب سون عن المونديال بعدما تعرض لكسر في وجنته خلال مواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا واضطراره لإجراء عملية جراحية.

لكن اللاعب الكوري أكد أنه سيرتدي قناع للمشاركة في كأس العالم لو اضطره الأمر.

وأشار باولو بينتو إلى أنه يتابع مع توتنام والجهاز الطبي حالة سون لكنه لا يعرف موعد محدد ليعود للتدرب مجددا.

وأضاف "علينا الانتظار وتحليل الموقف يوميا، مازال لدينا الوقت لنقرر وأهم شيء أنه يتعافى بشكل جيد ويشع بالراحة ومن ثم سنتخذ القرار النهائي".

ويأمل منتخب كوريا في العبور للدور الثاني في المونديال للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2002 و2010.

وسيكون ذلك الظهور هو الـ11 لكوريا الجنوبية في المونديال والتاسع له على التوالي.

ويعد أبرز إنجاز للمنتخب الملقب بالمحاربين هو الحصول على المركز الرابع في نسخة 2002 التي استضافها مع اليابان.

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة بجوار البرتغال وغانا وأوروجواي.

وجاءت قائمة كوريا الجنوبية كالتالي:

في حراسة المرمى: كيم سونج جيو "الشباب السعودي"- جو هيون وو "أولسان هيونداي الكوري الجنوبي"- سونج بوم كون "جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي"

في الدفاع: كيم مين جاي "نابولي الإيطالي"- كيم جين سو "جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي"- هونج تشول "دايجو الكوري الجنوبي"- كيم موون هوان "جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي"- يوو جونج جيو "سيول الكوري الجنوبي"- كيم يونج جوون "أولسان هيونداي الكوري الجنوبي"- كيم تاي هوان "أولسان هيونداي الكوري الجنوبي"- كون كيونج وون "جامبا أوساكا الياباني"- تشو يو مين "دايجون سيتيزين الكوري الجنوبي"

في الوسط: جونج وو يونج "السد القطري"- نا سانج هو "سيول الكوري الجنوبي"- بايك سيونج هو "جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي"- سون جون هو "شاندونج تايشان الصيني"- سون مين كيو "جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي"- كوون تشانج هوون "جيمشيون سانجمو الكوري الجنوبي"- سون هيونج مين "توتنام"- ليي جاي سونج "ماينز الألماني"- هوانج هي تشان "ولفرهامبتون الإنجليزي"- هوانج إن بيوم "أولمبياكوس اليوناني"- جيونج وو يونج "فرايبورج الألماني"- ليي كانج إن "ريال مايوركا الإسباني"

في الهجوم: هوانج يوي جو "أولمبياكوس اليوناني"- تشو جوي سونج "جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي".