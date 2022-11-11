قائمة السنغال – ماني في كأس العالم.. وغياب كيتا بالدي وبونا سار وساليو سيس

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 12:39

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال

يتواجد ساديو ماني نجم السنغال على رأس قائمة منتخب بلاده المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وأعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال قائمة أسود التيرانجا اليوم الجمعة رسميا.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى في المونديال رفقة قطر صاحبة الأرض وهولندا والإكوادور.

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وسيكون ذلك الظهور هو الثالث للسنغال في المونديال بعد نسختي 2002 و2018.

وكان أبرز إنجاز للسنغال هو التأهل لربع نهائي عام 2002.

وكانت هناك شكوك حول تواجد ماني في القائمة عقب إصابته في أوتار الركبة في لقاء فريقه بايرن ميونيخ ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني.

ولكن تواجد ماني في القائمة رغم عدم تحديد موقفه حتى الآن بقدرته على المشاركة في المباريات من عدمها.

فيما يغيب عن القائمة كل من بونا سار للإصابة فيما لم يتم استدعاء كل من كيتا بالدي وساليو سيس.

وجاءت قائمة السنغال النهائية التي ضمت 26 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي"- ألفريد جوميس "رين الفرنسي"- سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

في الدفاع: كاليدو كوليبالي "تشيلسي الإنجليزي"- عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي"- يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني"- فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي"- بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني"- إسماعيل جاكوبس "موناكو الفرنسي"- فورموز ميندي "مورويرك النمساوي"

في الوسط: إدريسا جانا جاي "إيفرتون الإنجليزي"- شيخو كوياتي "نوتنجام فورست الإنجليزي"- نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي"- كريبين دياتا "موناكو الفرنسي"- بابي جاي "مارسيليا الفرنسي"- بابي ماتار سار "توتنام الإنجليزي"- باثي سيس "رايو فاليكانو الإسباني"- مصطفى نيم "بافوس القبرصي "- لوم نداي "ريدينج الإنجليزي"

في الهجوم: ساديو ماني "بايرن ميونيخ الألماني"- إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي"- بولاي ديا "ساليرنتينا الإيطالي"- بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي"- فامارا دييدهيو "ألانيا سبور التركي"- نيكولاس جاكسون "فياريال الإسباني"- إليمان نداي "شيفيليد يونايتد الإنجليزي"

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