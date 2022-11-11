قائمة الأرجنتين - عبد الحليم وهاني شاكر معا.. ميسي يقود المعركة الأخيرة وديبالا يتحدى الإصابة

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين عن قائمة فريقه النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

قال المعلق التونسي رؤوف خليف ذات مرة: "إذا كان ليونيل ميسي هو عبد الحليم حافظ، فباولو ديبالا هو هاني شاكر". وتركها دون أن يوضح ما إن كان يرمز إلى قصص الخلاف القديم بين العندليب الأسمر الراحل ونقيب الموسيقيين السابق، أو إلى فكرة ظهور الجديد في زمن القديم بصورة عامة.

ديبالا الذي قال عنه مدرب روما جوزيه مورينيو إنه لن يتمكن من اللعب مجددا في 2022 يتواجد في قائمة كأس العالم.

ثنائي يوفنتوس لياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا تغيب مؤخرا للإصابة أيضا، ولكنهما من المفترض أن يكونا جاهزين لخوض غمار المونديال.

القائمة تضم لاعبا واحدا من الدوري الأرجنتيني، وهو الحارس فرانكو أرماني، بينما يأتي البقية من أوروبا.

غلبة الدوريات الأوروبية تأتي لصالح إسبانيا بـ 9 لاعبين، يليها الدوري الإيطالي الذي يأتي منه 6 لاعبين، بينهم أغلبية الهجوم، إذ ينشط 5 من أصل 7 اختارهم سكالوني في جنة كرة القدم، أي الجميع عدا ليونيل ميسي وخوليان ألفاريز.

يأتي الدوري الإنجليزي ثالثا بـ 5 لاعبين، ثم فرنسا والبرتغال بلاعبين لكل منهما، وأخيرا ألمانيا بظهور إزيكيل بالاسيوس لاعب باير ليفركوزن.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى:

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)

جيرونيمو رولي (فياريال الإسباني)

فرانكو أرماني (ريفر بليت الأرجنتيني)

خط الدفاع:

جونزالو مونتييل (إشبيلية الإسباني)

كريستيان روميرو (توتنام هوتسبر الإنجليزي)

جيرمان بيتزيلا (ريال بيتيس الإسباني)

نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)

ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)

نيكولاس تاليافيكو (أوليمبيك ليون الفرنسي)

خوان فويث (فياريال الإسباني)

ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني)

خط الوسط:

رودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني)

لياندرو باريديس (يوفنتوس الإيطالي)

أليكسيس ماك أليستر (برايتون الإنجليزي)

أليخاندرو جوميز (إشبيلية الإسباني)

جيدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني)

إنزو فيرنانديز (بنفيكا البرتغالي)

إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)

خط الهجوم:

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)

أنخيل دي ماريا (يوفنتوس الإيطالي)

نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا الإيطالي)

خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي)

خواكين كوريا (إنتر ميلان الإيطالي)

باولو ديبالا (روما الإيطالي)

#Qatar2022 Nuestro entrenador @lioscaloni dio a conocer la nómina de jugadores que nos representarán en esta nueva edición de la @FIFAWorldCup. ¡Con ustedes los elegidos! 🤜🏼🤛🏼😁#TodosJuntos 🇦🇷 pic.twitter.com/qUeY2uygVv — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2022

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022 رفقة المكسيك وبولندا والسعودية.

ويستهل الألبيسيليستي مشواره بمواجهة السعودية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر.

ثم يلعب الفريق ضد المكسيك يوم السبت 26 نوفمبر في الجولة الثانية.

أما جولة الحسم ستأتي أمام بولندا يوم الأربعاء 30 نوفمبر.

وتعد هذه هي الفرصة الأخيرة أمام ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين وقائد المنتخب، الذي يبلغ من العمر 35 عاما.