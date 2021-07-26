مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - دينا مشرف تقترب من إنجاز تاريخي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 فجر وصباح الثلاثاء.

وتقام فجر وصباح الثلاثاء العديد من المنافسات وإليكم مواعيدها..

تنس الطاولة

3:00 فجرا دينا مشرف × الهولندية بريت إيرلاند (الدور الثالث فردي السيدات)

مشرف تخسر الشوط الرابع 11-5، ومازال يفصلها شوط عن الفوز.

دينا مشرف تفوز بالشوط الثالث 11-7 وتقترب بشدة من تحقيق إنجاز تاريخي! يفصلها شوط وحيد عن ثمن نهائي.

لم يسبق لأي متنافسة مصرية الوصول لدور الـ 16 في منافسات تنس الطاولة عبر التاريخ من قبل.

دينا مشرف تقترب من ثمن النهائي بالفوز بالشوط الثاني 11-3.

دينا مشرف تحسم الشوط الأول بنتيجة 11-9.

انطلاق المواجهة

انطلاق المباراة بعد قليل

8:30 صباحا عمر عصر × السويدي ماتياس فالك (الدور الثالث فردي الرجال)

الرماية

2:00 فجرا فرق مختلط 10 متر مسدس هوائي (سامي عبد الرازق - رضوى عبد اللطيف)

الثنائي المصري سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف ينهي منافسة 10 م مسدس زوجي في الرماية، باحتلال المركز الـ 18 من أصل 20 فريقا وخروجه من المنافسة

انطلاق المنافسة

ينافس عبد الرازق، وعبد اللطيف، 19 ثنائيا آخر، للحصول على إحدى المراكز الثمانية الأولى، للتأهل لمرحلة التصفيات الثانية.

انطلاق المنافسات بعد قليل..

6:15 صباحا فرق مختلط 10 متر بندقية (أسامة السعيد - الزهراء محمد)

الترايثلون - 11:30 مساء

11:30 مساء (ترايثلون) سيدات بسملة السلاموني

1:15: بسملة السلاموني تودع السباق بعد أن تخطاها صاحب المركز الأول في لفة لاحقة للفة التي تلعب خلالها.

12:30 الآن نحن في سباق ركوب الدراجات لـ15 كم، وبسملة مازالت تُكمل سباق الدراجات لـ10 كم.

12:10 بسملة تنهي سباق الـ1500 متر في المركز الـ51 من 52.

12:00 الآن نستعد لسباق 1500 متر ويليه الركض ثم ركوب الدراجات.

11:58 بسملة تنهي سباق السباحة في المركز الـ52 من أصل 54 بزمن 12:55 بفارق دقيقة و11 ثانية عن البريطانية جيسيكا ليارمونث صاحبة الصدارة.

11:45 انطلاق المنافسات بسباق السباحة 950 متر.

تم تأجيل منافسات الترايثون 15 دقيقة بسبب الأحوال الجوية في طوكيو.

الجودو

4:00 فجرا محمد عبد العال دور 64 فردي الرجال ضد المجري أتيليا أونجفاري

الريشة الطائرة

4:20 فجرا ضحى هاني × التركية نيسليهان يجيت

11:40 ظهرا - زوجي مختلط - هادية حسني وضحى هاني ضد الثنائي الكندي رايتشيل هوندريتش وكريستن تساي

القوس والسهم

5:00 فجرا يوسف أدم × دينيس يانكين (دور 64 فردي رجال)

الشراع

5:05 فجرا منافسات قارب الليزر - خلود منسي- سباق 5 و6

5:15 صباحا منافسات قارب الليزر - علي بدوي - سباق 4 و5 و6

السباحة

12:11 ظهرا - علي خلف الله - 100م حرة تصفيات

1:31 ظهرا- مروان القماش 800م حرة تصفيات