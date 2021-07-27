أولمبياد طوكيو 2020 – مصر تنهى منافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة بخسارة ضد كندا

أنهى الثنائي المصري، هادية حسني وضحى هاني منافسات دور المجموعات لمنافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة بخسارة جديدة.

وخسر الثنائي المصري أمام الثنائي الكندي راتشيل هونديريتش وكريستين تسال بنتيجة شوطين دون مقابل.

وجاءت نتيجة الشوط الأول 21-5 والشوط الثاني 21-6.

وكان الثنائي المصري قد خسر في الجولة الأولى أمام الثنائي الياباني بشوطين دون مقابل، وبنفس النتيجة أمام هولندا.

وبالنتائج السابقة أصبحت مواجهة اليوم ضد كندا بمثابة تحصيل حاصل.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر في منافسات زوجي السيدات للريشة الطائرة في الأولمبياد.