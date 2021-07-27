أولمبياد طوكيو 2020 - علي خلف الله يودع منافسات سباحة 100 متر حرة بالتصفيات

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 12:40

كتب : محمد سمير

علي خلف الله - سباحة

ودع السباح المصري علي خلف الله منافسات سباحة 100 متر حرة من التصفيات.

وأنهى خلف الله سباقه في المركز الثاني بزمن 49.31 ثانية وفي المركز 30 بالترتيب العام.

وشارك في التصفيات 71 سباحا على 9 سباقات مختلفة ولكن التأهل لأول 16 سباحا فقط.

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ويقام الدور نصف النهائي بين أول 16 سباحا ليتأهل منه 8 متسابقين للنهائي.

وبذلك انتهت منافسات خلف الله في سباق 50 متر سباحة.

ويلعب علي خلف ظهر الجمعة في منافسات 50 متر حرة.

ومن المقرر أن يلعب مروان القماش في منافسات 800 متر حرة بعد قليل.

سباحة علي خلف الله
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