أولمبياد طوكيو 2020 - بعد خطأ من الموقع الرسمي.. يوسف طلبة يودع المنافسات بالجولة الفاصلة

ودع يوسف طلبة لاعب مصر في منافسات القوس والسهم منافسات دور الـ64 بعد الخسارة في الجولة الفاصلة من دينيس يانكين لاعب كازاخستان.

وأنهى يوسف طلبة الدور الترتيبي في المركز 56 بينما اللاعب الكازاخي في المركز التاسع ليتواجه اللاعبان في دور الـ64 الإقصائي.

وأعلن الموقع الرسمي للأولمبياد فوز اللاعب الكازاخي بنتيجة 6-4 على يوسف طلبة في الجولة الفاصلة.

وكان الموقع الرسمي قد أعلن قبلها تغلب يوسف طلبة على دينيس يانكين لاعب كازاخستان بنتيجة 6-2 في أربع جولات قبل أن يتم تعديل النتيجة بعد نصف ساعة.

وخسارة يوسف طلبة في الجولة الأولى بنتيجة 56-24، قبل أن يفوز في الثانية بنتيجة 53-27.

وحسم يوسف تأهله في الجولتين الثالثة والرابعة بعد فوزه (53-24) و (27-25).