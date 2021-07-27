أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يكتب التاريخ ويتأهل لربع نهائي تنس الطاولة.. يواجه بطل ريو 2016

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 15:43

كتب : محمد سمير

عمر عصر - تنس طاولة

كتب عمر عصر التاريخ وأصبح أول مصريا يتأهل إلى ربع نهائي منافسات تنس الطاولة فردي رجال بالفوز على يوان تشونج لاعب تايوان المصنف الـ 19 في ثمن النهائي بنتيجة 4 أشواط مقابل 3.

وتفوق عصر في الشوط الأول بنتيجة 11-8، ثم عدّل التايواني النتيجة بـ 11-6 في الشوط الثاني.

عمر عاد وتفوق في الشوط الثالث بنتيجة 11-8، لكن اللاعب التايواني فاز في الشوط الرابع بنتيجة 11-7.

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وفي الشوط الخامس تفوق عصر بصعوبة على منافسه بنتيجة 11-9.

عاد اللاعب التايواني وحسم الشوط السادس لصالحه بنتيجة 11-5، ليلجأ الثنائي لشوط فاصل يحسم هوية المتأهل.

وفي الشوط الفاصل فاز عمر عصر 11-7 لينهي مباراة استمرت ساعة وأربع دقائق.

منافس عصر في ربع النهائي

يلتقي عمر عصر مع الصيني ما لونج المصنف الثاني وصاحب ذهبية ريو 2016 وبطل العالم 3 مرات في ربع النهائي غدا الأربعاء في الواحدة ظهرا.

وحقق ذهبية فرق أولمبياد ريو 2016.

وكان عصر قد أقصى السويدي ماتياس فالك المصنف السادس وصاحب وصافة بطولة العالم 2019 في مباراة ماراثونية من دور الـ 32 بالفوز بنتيجة 4 أشواط مقابل 3.

عمر يشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه ولكنه ودع من الدور الثاني (دور 64) في المرتين بـ لندن 2012 وريو 2016.

تنس طاولة عمر عصر أولمبياد طوكيو 2020
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