أولمبياد طوكيو 2020 - مروان القماش يودع منافسات سباحة 800 متر بالتصفيات

ودع السباح مروان القماش منافسات سباق 800 متر حرة بعد إنهاء المنافسة في المركز الخامس عشر.

وأنهى القماش سباقه في المركز الثالث بزمن قدره 7:52.76.

وفشل القماش في التأهل للنهائي الذي يضم أول 8 لاعبين في الترتيب.

ولم يستطع القماش سابقا، التأهل لنهائي 400 متر حرة ضمن منافسات السباحة في طوكيو 2020.

وحل القماش في المركز الـ 14 بعد انتهاء كل التصفيات، فقط ثانية و26 جزء من الثانية منعته من المنافسة على ميدالية.

وأنهى القماش تصفيته في المركز الثاني بفارق ثانية و12 جزء من الثانية عن المتصدر.

ويتبقى للقماش المشاركة في سباق 1500 متر حرة يوم الجمعة المقبل.

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