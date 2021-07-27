أولمبياد طوكيو 2020 - مروان القماش يودع منافسات سباحة 800 متر بالتصفيات

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 14:20

كتب : FilGoal

مروان القماش

ودع السباح مروان القماش منافسات سباق 800 متر حرة بعد إنهاء المنافسة في المركز الخامس عشر.

وأنهى القماش سباقه في المركز الثالث بزمن قدره 7:52.76.

وفشل القماش في التأهل للنهائي الذي يضم أول 8 لاعبين في الترتيب.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - علي خلف الله يودع منافسات سباحة 100 متر حرة بالتصفيات مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يتفوق في الشوط الأول طوكيو 2020 – الملولي أسطورة السباحة التونسية يتراجع عن الاعتزال ويشارك بالمنافسات طوكيو 2020 – "ستضطر لترك رضيعها".. رسالة غاضبة من سباحة إسبانية لـ منظمي الأولمبياد

ولم يستطع القماش سابقا، التأهل لنهائي 400 متر حرة ضمن منافسات السباحة في طوكيو 2020.

وحل القماش في المركز الـ 14 بعد انتهاء كل التصفيات، فقط ثانية و26 جزء من الثانية منعته من المنافسة على ميدالية.

وأنهى القماش تصفيته في المركز الثاني بفارق ثانية و12 جزء من الثانية عن المتصدر.

ويتبقى للقماش المشاركة في سباق 1500 متر حرة يوم الجمعة المقبل.

أولمبياد طوكيو 2020 سباحة مروان القماش
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - انسحاب سيمون بايلز بسبب "مشكلة طبية" 23 دقيقة | طوكيو 2020
سان جيرمان: راموس سيغيب عن السوبر الفرنسي 25 دقيقة | الدوري الفرنسي
أولمبياد طوكيو 2020 - مروان القماش يودع منافسات سباحة 800 متر بالتصفيات 43 دقيقة | طوكيو 2020
الدحيل يضم توبي ألدرفيريلد 58 دقيقة | ميركاتو
إيقاف لاعب أنيمبا لمدة عام بسبب تناول المنشطات أمام بيراميدز ساعة | إفريقيا
إصابة لاعب بايرن بفيروس كورونا ساعة | الدوري الألماني
أولمبياد طوكيو 2020 - "ما يجعلهن يشعرن بالراحة".. فريق الجمباز الألماني للسيدات يرتدي بدلات كاملة للجسم 2 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - علي خلف الله يودع منافسات سباحة 100 متر حرة بالتصفيات 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يتقدم من جديد 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك