أولمبياد طوكيو 2020 - الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف يودعان رماية فرق المختلط

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 02:50

كتب : محمد سمير

سامي عبد الرازق - رماية

ودع الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف منافسات رماية 10 متر مسدس في فرق المختلط.

وحقق الثنائي المصري المركز الثامن عشر من أصل 20، ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز فقط إلى الدور التالي.

وحصد الثنائي المصري 563 نقطة بواقع 282 لرضوى عبد اللطيف و281 لسامي عبد الرازق.

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أما صاحبا المركز الثامن المؤهل للدور التالي فقد حققا 575 نقطة.

وكان عبد الرازق قد ودع منافسات الفردي في 10 متر مسدس باحتلال المركز 31 من التصفيات.

أما رضوى عبد اللطيف فودعت منافسات فردي السيدات باحتلال المركز 40 من التصفيات.

وتقام في السادسة والربع من صباح اليوم الثلاثاء منافسات 10 متر بندقية هوائية فرق مختلط.

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