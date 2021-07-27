أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يكتب تاريخا مصريا لتنس الطاولة.. وإقصاء وصيف العالم

حقق عمر عصر إنجازا تاريخيا لمصر في منافسات تنس الطاولة بالأولمبياد بعد حسم تأهله لثمن النهائي.

وأقصى عصر السويدي ماتياس فالك المصنف السادس وصاحب وصافة بطولة العالم 2019 في مباراة ماراثونية.

وفاز عمر عصر على ماتياس فالك بنتيجة 4-3 في مباراة استمرت لمدة ساعة وخمس دقائق.

حسم عصر الشوط الأول بنتيجة 11-5 قبل أن يتفوق ماتياس بشوطين 6-11 و8-11.

وفي الشوط الرابع كافح عصر حتى النهاية قبل أن يعادل النتيجة ويحسم الشوط 13-11.

لكن عاد السويدي ماتياس وحسم الشوط الخامس بنتيجة 11-4 بخبرة كبيرة من المصنف السادس.

ولم ييأس عمر عصر وعادل النتيجة مجددا بنتيجة 11-6 ليتم اللجوء للشوط الفاصل الذي تفوق فيه عصر على نفسه وحسمه 11-8.

📸 احتفال عمر عصر بإنجاز وصوله إلى ثمن نهائي أولمبياد طوكيو في تنس الطاولة 🏓🇪🇬👏 pic.twitter.com/Sx2UGXbs96 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 27, 2021

عمر يواجه يوان تشونج لاعب تايوان في ثمن النهائي الساعة 2:30 عصر اليوم.

عمر يشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه ولكنه ودع من الدور الثاني (دور 64) في المرتين بـ لندن 2012 وريو 2016.