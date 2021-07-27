أولمبياد طوكيو 2020 - ضحى هاني تودع منافسات فردي سيدات الريشة الطائرة

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 04:57

كتب : محمد سمير

ضحى هاني - ريشة طائرة

ودعت ضحى هاني منافسات فردي سيدات الريشة الطائرة بعد الخسارة أمام التركية نسيلهان يجيت في ختام مبارياتها بدور المجموعات.

وخسرت ضحى في الجولة الثانية والأخيرة من دور المجموعات بنتيجة 2-0 أمام التركية نيسليهان.

وانتهت المباراة بفوز اللاعبة التركية في الشوطين بنتيجة 21-5 و 21-5.

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وكانت ضحى قد خسرت أمام الصينية يوفي تشين المصنفة الأولى عالميا في الجولة الأولى من دور المجموعات بنتيجة 2-0.

وتعتبر ضحى هاني الوحيدة في تاريخ الريشة الطائرة في الأولمبياد، التي تشارك في 3 منافسات مختلفة، وهي زوجي المختلط، وزوجي السيدات، وفردي السيدات.

وتلعب ضحى هاني أولمبيا للمرة الأولى في تاريخها.

وتشارك في زوجي المختلط مع أدهم حاتم، بينما في زوجي السيدات تشارك مع هادية حسني.

وتلعب ضحى أخر منافساتها في أولمبياد طوكيو ظهر اليوم الثلاثاء في فعاليات زوجي السيدات.

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