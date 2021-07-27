أولمبياد طوكيو 2020 - السعيد والزهراء محمد يودعان منافسات زوجي الرماية

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 06:51

كتب : FilGoal

الزهراء محمد - رماية

ودع الثنائي المصري، أسامة السعيد والزهراء محمد، منافسات زوجي الرماية مختلط 10 متر بندقية، في أولمبياد طوكيو 2020.

وبنهاية المنافسات، احتل الثنائي المركز الـ 28 من أصل 29 متسابقا في التصفية الأولى.

وودع الثنائي المنافسات حيث يتأهل أول ثمانية فرق للتصفية الثانية.

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وحصل الثنائي المصري على 617 نقطة، بينما حصل أول المتأهلين للتصفية الثانية على 627 نقطة.

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طوكيو 2020 رماية الزهراء محمد أسامة السعيد
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