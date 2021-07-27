أولمبياد طوكيو 2020 - السلاموني تودع منافسات الترايثلون قبل فعاليات الجري.. وأول ذهبية لبرمودا

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 01:24

كتب : محمد سمير

بسملة السلاموني

ودعت بسملة السلاموني منافسات الترايثلون "الثلاثي الحديث" قبل فعاليات الجري بسبب تخطي صاحبة المركز الأول لها في لفة كاملة.

وتقام منافسات الترايثلون بـ3 رياضات مختلفة في نفس اليوم وهم السباحة وركوب الدراجات ثم الجري.

ويتم المشاركة في المنافسات تباعا إذ تكون البداية مع 1500 متر سباحة ثم تخرج المتسابقة لخوض منافسات 40 كيلو متر للدراجات.

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وأخيرا منافسات الجري لـ 7.5 كيلو متر لتحديد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وكانت بسملة السلاموني (22 عاما) قد أنهت منافسات السباحة في المركز 51 واتجهت لخوض منافسات الدراجات.

وقطعت في الدراجات مسافة 25 كيلو متر من 40 قبل أن تتخطاها صاحبة المركز الأول في لفة كاملة.

وتقام منافسات الدراجات الـ40 كيلو متر في مكان محدد إذ أن اللفة الواحدة في 5 كيلو متر.

وشهدت المنافسة حصول دولة برمودا على أول ذهبية في تاريخها، بحصول فلورا دافي على المركز الأول، بينما حصلت البريطانية جيورجيا تايلور براون على الفضية، وفازت الأمريكية كاتي زافيرس بالمركز الثالث.

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