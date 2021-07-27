أولمبياد طوكيو 2020 - الهولندية بريت تنهي مغامرة دينا مشرف في تنس الطاولة

أنهت بريت إيرلاند مغامرة دينا مشرف وأقصتها من دور الـ32 رغم تقدم البطلة المصرية 3-0 في الأشواط.

وقلبت الهولندية بريت إيرلاند تأخرها إلى فوز 4-3 في النهاية.

وكانت دينا قريبة من أن تكون أول مصرية في التاريخ تدخل ضمن أفضل 16 لاعبا في منافسات فردي تنس الطاولة سواء على مستوى الرجال أو السيدات.

وحسمت دينا الشوط الأول بصعوبة 11-9 قبل أن تظهر تفوقها في الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 11-3 و11-7.

ونجحت الهولندية بريت إيرلاند في تقليص الفارق في الشوط الرابع بنتيجة 11-6 ثم الخامس بنتيجة 11-5 ثم السادس بنتيجة 11-8.

ولكن ضمنت بريت إيرلاند تأهلها بعد الفوز بالشوط السابع والفاصل بنتيجة 11-7 لتتأهل بالفوز 4-3 في مجموع الأشواط.

وكانت دينا مشرف قد فازت في الدور الثاني على البولندية ناتاليا بارتيشا بنتيجة 4-2، بينما لم تلعب في الدور الأول بسبب تصنيفها.

وشاركت دينا مشرف -27 عاما- للمرة الثالثة في تاريخها بدورات الألعاب الأولمبية، وسبق لها الخروج من الدور الأول في أولمبياد ريو 2016 ومن الدور الثاني في أولمبياد لندن 2012.

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