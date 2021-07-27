أولمبياد طوكيو 2020 - الهولندية بريت تنهي مغامرة دينا مشرف في تنس الطاولة

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 04:17

كتب : محمد سمير

دينا مشرف - تنس طاولة

أنهت بريت إيرلاند مغامرة دينا مشرف وأقصتها من دور الـ32 رغم تقدم البطلة المصرية 3-0 في الأشواط.

وقلبت الهولندية بريت إيرلاند تأخرها إلى فوز 4-3 في النهاية.

وكانت دينا قريبة من أن تكون أول مصرية في التاريخ تدخل ضمن أفضل 16 لاعبا في منافسات فردي تنس الطاولة سواء على مستوى الرجال أو السيدات.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - السلاموني تودع منافسات الترايثلون قبل فعاليات الجري.. وأول ذهبية لبرمودا أولمبياد طوكيو 2020 - الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف يودعان رماية فرق المختلط حبيبة مرزوق (1) – تتحدث عن الفارق بين الجمباز الفني والإيقاعي.. ولماذا ستعتزل مبكرا مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - انطلاق مواجهة يوسف طلبة في الرماية.. وفي انتظار عبد العال

وحسمت دينا الشوط الأول بصعوبة 11-9 قبل أن تظهر تفوقها في الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 11-3 و11-7.

ونجحت الهولندية بريت إيرلاند في تقليص الفارق في الشوط الرابع بنتيجة 11-6 ثم الخامس بنتيجة 11-5 ثم السادس بنتيجة 11-8.

ولكن ضمنت بريت إيرلاند تأهلها بعد الفوز بالشوط السابع والفاصل بنتيجة 11-7 لتتأهل بالفوز 4-3 في مجموع الأشواط.

وكانت دينا مشرف قد فازت في الدور الثاني على البولندية ناتاليا بارتيشا بنتيجة 4-2، بينما لم تلعب في الدور الأول بسبب تصنيفها.

وشاركت دينا مشرف -27 عاما- للمرة الثالثة في تاريخها بدورات الألعاب الأولمبية، وسبق لها الخروج من الدور الأول في أولمبياد ريو 2016 ومن الدور الثاني في أولمبياد لندن 2012.

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

تابع مباشر اليوم الخامس للمنافسات المصرية من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا

تنس طاولة دينا مشرف طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - ضحى هاني تودع منافسات فردي سيدات الريشة الطائرة 16 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - تأهل محمد عبد العال إلى دور الـ32 في منافسات الجودو 46 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - الهولندية بريت تنهي مغامرة دينا مشرف في تنس الطاولة 56 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف يودعان رماية فرق المختلط 2 ساعة | طوكيو 2020
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: استقرار على تأجيل الدوري حال تأهل المنتخب الأولمبي 2 ساعة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - السلاموني تودع منافسات الترايثلون قبل فعاليات الجري.. وأول ذهبية لبرمودا 3 ساعة | طوكيو 2020
أسوان يدرس عدم إذاعة مباراة الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - طلبة يتأهل في القوس والسهم.. وخسارة عبد العال 5 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 3 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 4 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد
قد ينال إعجابك