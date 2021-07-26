أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية لكل ما حدث أثناء اليوم الخامس لمنافسات البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020.

وهكذا جاءت نتائج المصريين فجر وصباح الثلاثاء.

تنس الطاولة

أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يكتب التاريخ ويتأهل لربع نهائي تنس الطاولة.. يواجه بطل ريو 2016

أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يكتب تاريخا مصريا لتنس الطاولة.. وإقصاء وصيف العالم

أولمبياد طوكيو 2020 - الهولندية بريت تنهي مغامرة دينا مشرف في تنس الطاولة

السباحة

أولمبياد طوكيو 2020 - مروان القماش يودع منافسات سباحة 800 متر بالتصفيات

أولمبياد طوكيو 2020 - علي خلف الله يودع منافسات سباحة 100 متر حرة بالتصفيات

الريشة الطائرة

أولمبياد طوكيو 2020 - ضحى هاني تودع منافسات فردي سيدات الريشة الطائرة

أولمبياد طوكيو 2020 – مصر تنهى منافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة بخسارة ضد كندا

الرماية

أولمبياد طوكيو 2020 - الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف يودعان رماية فرق المختلط

أولمبياد طوكيو 2020 - السعيد والزهراء محمد يودعان منافسات زوجي الرماية

القوس والسهم

أولمبياد طوكيو 2020 - بعد خطأ من الموقع الرسمي.. يوسف طلبة يودع المنافسات بالجولة الفاصلة

الجودو

أولمبياد طوكيو 2020 - عبد العال يودع من دور الـ 32

الترايثلون - 11:30 مساء

أولمبياد طوكيو 2020 - السلاموني تودع منافسات الترايثلون قبل فعاليات الجري