إي إس بي إن: برشلونة لن يغرّم ميسي لغيابه عن التدريبات

لا تنوي إدارة نادي برشلونة معاقبة القائد والأسطورة ليونيل ميسي، بعد تغيبه عن تدريبات الفريق في الأيام الماضية.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

مويسيس يورنيس صحفي شبكة ESPN غرّد عبر حسابه على تويتر:

"برشلونة لم يغرّم ولن يغرّم ميسي بعد غيابه عن التدريبات".

يأتي ذلك بعد إعلان ليو ميسي استمراره في صفوف برشلونة وعدم رحيله الصيف الجاري، في حوار مطول مع موقع "جول".

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وكان ميسي قد تغيّب عن فحص الكشف عن فيروس كورونا في المدينة الرياضية لـ برشلونة.

كما تغيّب عن كل الحصص التدريبية التي قادها المدرب الجديد رونالد كومان منذ بداية فترة الإعداد.

مسلسل الرعب من بدايته

فتيل الأزمة كان الخسارة المذلة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هزيمة ساحقة هزت أركان برشلونة، وأطاحت برأس المدرب كيكي ستييين، ليعوضه رونالد كومان.

لتخرج إذاعة كادينا سير بتقرير في 15 أغسطس، ذكرت فيه أن ميسي طفح كيله، ويرغب في الرحيل مع نهاية عقده في صيف 2021. (طالع التفاصيل)

قبل أن تأتي أولى القنابل من الصحفي البرازيلي الموثوق مارسيلو بيتشلر الذي ذكر أن ميسي يريد المغادرة هذا الصيف، كان ذلك يوم 16 أغسطس. (طالع التفاصيل)

ثم أتى الاجتماع مع المدرب الجديد رونالد كومان في منزل ميسي يوم 20 أغسطس، لتكشف إذاعة "راك 1" الكتالونية أن ليو أخبر فيه الهولندي بأنه يرى نفسه خارج النادي أكثر من داخله. (طالع التفاصيل)

قناة "كواترو" الإسبانية بدورها قالت إن كومان أخبر ميسي بانتهاء امتيازاته داخل غرفة خلع الملابس، خلال ذلك الاجتماع. (طالع التفاصيل)

وأخيرا جاءت قنبلة 25 أغسطس، عندما خاطب ميسي إدارة برشلونة بقرار الرحيل وتفعيل الشرط الذي ينص على إمكانية فسخ عقده مجانا بنهاية كل موسم. (طالع التفاصيل)

في اليوم نفسه، نشر كيم تورا رئيس إقليم كتالونيا رسالة وداعية لـ ميسي. (طالع التفاصيل)

ثم خرجت إشاعة استقالة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، والتي تم نفيها على الفور. (طالع التفاصيل)

وخرجت أنباء عرض مانشستر سيتي الجاد. (طالع التفاصيل)

وباريس سان جيرمان لم يخرج من الصورة. (طالع التفاصيل)

ويوفنتوس بدوره حلم بتكوين ثنائية خارقة مع كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

في 30 أغسطس جاءت ضربة جديدة من ميسي، عندما تخلّف عن الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا في النادي. (طالع التفاصيل)

ثم أدار رونالد كومان تدريبه الأول يوم 31 أغسطس في غياب ميسي. (طالع التفاصيل)

ومن ثم ظهر خورخي ميسي في الصورة يوم 2 سبتمبر وهبط في برشلونة، واعترف بصعوبة بقاء نجله مع الكتلان. (طالع التفاصيل)

وأخيرا.. أعلن ميسي استمراره مع برشلونة.

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