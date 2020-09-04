مرتضى: أنتظر قرار الأهلي ببيع كهربا.. سنواصل الدفاع عن حق الزمالك في نادي القرن

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه ينتظر صدور قرار من قبل الأهلي ببيع لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا"سبب خلافاته المتكررة داخل النادي.

وقال مرتضى منصور اليوم الجمعة أثناء اجتماعه مع مسؤولي صفحات المنتمية للزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قلتها من قبل كهربا تسبب في خسارة الزمالك للسوبر المصري ضد الأهلي بعد إهداره ركلة جزاء".

وأكمل "أنتظر قرار الأهلي بعرض كهربا للبيع".

وتابع متسائلا "أقر وأعترف أن الأهلي نادي مبادئ وقيم لكن ما قيمة عقوبة المليون جنيه في ظل أن عقده بـ20 مليونا؟".

وزعم مرتضى "كهربا اعتدى بالضرب على سيد عبد الحفيظ وقمت بضم تلك الواقعة في شكوى الزمالك للفيفا ضد اللاعب".

وانتقل مرتضى للحديث عن حكم الفيديو في لقاء الزمالك وبيراميدز والذي فاز به الفريق الأبيض بهدفين دون رد قائلا: "لا أعلم هل الفيديو كان ضدنا؟".

وأكمل "الحكم كان متربصا بالزمالك ولم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لنا ولكن في النهاية العدل تحقق".

وعن أزمة لقب نادي القرن قال: "نادي الزمالك أعظم نادي في الكون وأرحب بالاختلاف معي ولكن ليس مع الزمالك".

وشدد مرتضى "ملف لقب نادي القرن يتم مراجعته في الوقت الحالي لتقديم شكوى ولن أنسى حق الزمالك في هذا اللقب".

وأعلن مرتضى اختيار إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة لتولي منصب أمين الصندوق بعد اعتذار أشرف زكي عن عدم إكمال مهمته لظروف صحية.

وقال: "إسماعيل يوسف ابن حقيقي للزمالك ووافق على التواجد في كل الناصب".

وعن الصفقات قال مرتضى: "عصر الحديث عن الصفقات قبلها انتهى ولا أسعى خلف التشهير بالصفقات ونقول قمنا بضم ميسي".

وأتم "قمنا بضم 5 لاعبين في الموسم الجديد ولن أتحدث عنهم الآن ولا أحد يعلم في الإدارة هوية اللاعبين إلا المسؤولين عن ملف الكرة فقط".