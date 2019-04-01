القنبلة الأولى لـ زيدان؟ شرينجيتو: فاران أبلغ ريال مدريد برغبته في الرحيل

يبدو وأن عمل زين الدين زيدان في ريال مدريد في الفترة المقبلة لن يكون مختص فقط بالحصول على الصفقات الجديدة، بل بإقناع اللاعبين بالبقاء في الفريق أيضا؛ والسبب في تلك القضية رافائيل فاران.

رافاييل فاران النادي : ريال مدريد ريال مدريد

فصل جديد يُكتب في قصة فاران مع ريال مدريد وذلك بحسب برنامج "شرينجيتو" المذاع على التليفزيون الإسباني.

المدافع الفرنسي المتوج بكأس العالم في روسيا أبلغ إدارة ريال مدريد برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وبدورها لم تقف ريال مدريد عاجزة أمام طلب فاران. وبحسب البرنامج الإسباني فإن الإدارة كلفت زيدان بالحديث مع فاران وإقناعه بالبقاء.

لكن ما الحل إذ لم يقتنع فاران بحديث زيدان؟ إدارة ريال مدريد لن تتفاوض حول رحيله عن الفريق بأقل من 100 مليون يورو.

وبدأت الأحاديث تدور حول رغبة فاران في الرحيل عن ريال مدريد بعد تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية. الصحيفة كشفت إنه يرغب في خوض تحدي جديد بعد أن فاز بكل شيء مع الفريق الملكي. (طالع التفاصيل)

فاران بدوره لم ينف هذه الشكوك. ورفض الحديث عن مسألة استمراره في ريال مدريد من عدمه. (طالع التفاصيل)

إلا أن زيدان جاوب على تلك الأخبار، وقال:"مستقبل فاران؟ الناس يتحدثون كثيرا لكن الشيء الوحيد الذي يهم هو ما يفكر به فاران، هو سعيد ومسرور".

"أرى أن فاران سعيد، ستكون هناك شائعات دائما. جميع الأندية ترغب بالتعاقد مع اللاعبين المميزين". (طالع باقي التصريحات)

إلا أن ريال مدريد بدأ في عملية البحث –من الآن- عن بديل لـ فاران حال رحيله. صوب هولندا اتجه فلورنتينو بيريز والهدف هذه المرة هو: ماتياس دي ليخت مدافع أياكس. (طالع التفاصيل)

بينما يبدو وأن فاران اقترب من الحصول على أولى العروض الرسمية لخوض تحديات جديدة. موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي أوضح أن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع بطل العالم لتدعيم دفاعه. (طالع التفاصيل)

عقد فاران مع ريال مدريد ممتد حتى 2022، مع شرط جزائي في عقده بقيمة 500 مليون يورو.

ولعب فاران هذا الموسم 35 مباراة بقميص ريال مدريد في كل البطولات ونجح في تسجيل هدفين.

منذ انضمامه لـ ريال مدريد، دافع فاران عن قميص الملكي في 268 مباراة ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 6.

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