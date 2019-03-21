فاران: لا أريد الحديث عن مستقبلي مع ريال مدريد.. ومندهش مما يملكه مبابي

رفض رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الحديث عن مستقبله مع الفريق الملكي، بعدما خرجت العديد من الأنباء تُشير لرغبته في الرحيل.

رافاييل فاران النادي : ريال مدريد ريال مدريد

صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة كشفت في تقرير حصري لها في الأسبوع الماضي أن "فاران يُفكر في مغادرة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة" لأنه يرغب في اكتشاف بيئة جديدة. (طالع التفاصيل)

وقال فاران: "لا أرغب في الحديث عن مستقبلي في تلك اللحظة مع ريال مدريد".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية "لا أُفضل مناقشة مستقبلي من خلال الصحافة والإعلام".

وتطرق فاران للحديث عن عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد من جديد، قائلا: "رحيل زيدان كان منذ فترة قصيرة للغاية. الأمر يبدو وكأنه رحل بالأمس".

وواصل "احترم زيدان للغاية وأُقدره على المستوى الشخصي. كان أمرا مضحكا بالنسبة لي محاولة البعض التقليل من زيدان وعمله كمدرب لنا".

وتابع "زيدان نجح في الرد على كل الانتقادات التي تعرض لها".

ماذا عن زميله في المنتخب كيليان مبابي؟ يتحدث فاران: "مندهش للغاية من ذكاء ونُضج مبابي".

وأكمل حديثه قائلا: "مبابي يمتلك أمرا مميزا للغاية. عندما يمتلك الكرة بين قدميه، تقف الجماهير وتنتظر منه التسجيل وهز الشباك".

واستمر "لأول مرة في مسيرتي، أرى مثل تلك الموهبة في هذا السن الصغير. هو مُدهش".

رافائيل فاران صاحب الـ 25 عاما حقق كل البطولات الممكنة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه للقلعة الملكية في 2011.

ورفع فاران 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا ولقبي دوري إسباني ولقب كأس الملك ولقب السوبر الإسباني مرتين والسوبر الأوروبي 3 مرات.

هل تعتقد أنه توقف هنا؟ لا. فاران حقق 4 ألقاب كأس العالم للأندية مع ريال مدريد، وحصد الذهب مع فرنسا ليرفع كأس العالم مع الديوك في الأراضي الروسية.

عقد فاران مع ريال مدريد ممتد حتى 2022، مع شرط جزائي في عقده بقيمة 500 مليون يورو.

ولعب فاران هذا الموسم 35 مباراة بقميص ريال مدريد في كل البطولات ونجح في تسجيل هدفين.

منذ انضمامه لـ ريال مدريد، دافع فاران عن قميص الملكي في 268 مباراة ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 6.

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