خاص أكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه يجيب على 3 أسئلة من في الجول "مستوى القمة والاستعداد للزمالك"

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 15:15

كتب : أيمن عيد

أحمد مسعود حارس المصري

قبل مواجهة الزمالك، حافظ أحمد مسعود حارس المصري البورسعيدي على نظافة شباكه لـ9 مباريات وهو الرقم الأعلى في الدوري المصري هذا الموسم.

أحمد مسعود

النادي : المصري

المصري

واحتفى الحساب الرسمي للمصري البورسعيدي على مواقع التواصل الاجتماعي برقم حارسه، قبل مواجهة الزمالك يوم 10 أبريل الجاري في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

ووجه FilGoal.com 3 أسئلة سريعة إلى حارس كتيبة إيهاب جلال.

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  • كيف يستعد أحمد مسعود لمواجهة الزمالك؟

نستعد بجدية وتركيز لمباراة الزمالك، ولا بديل عن الفوز من أجل التقدم فى جدول الترتيب.

تابعت مباراة الزمالك أمام الأهلى ولم أحصل على ما كنت أنتظره كلاعب كرة أو مشاهد عادي، القمة أقيمت فى أجواء غير عادية.

وكمنافس للزمالك أنتظر مواجهة سموحة للحكم على مستوى الفريق قبل مواجهته فى ١٠ أبريل.

  • ما سر نجاحك في تحقيق رقمك هذا الموسم؟

اعتبر الحفاظ على نظافة شباكي في 9 مباريات شيئا كبيرا فى موسم صعب جدا يخوضه الفريق منذ بداية الدوري.

والحقيقة أن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى له دور كبير فى تطوير مستواي، وأداء الحراس بشكل عام و يتعامل معنا فى تصحيح الأخطاء و تحليل الأداء قبل وبعد كل مباراة.

ويعرض لنا أهم نقاط القوة لدى الخصم أي كان المنافس ومن ثم نؤدى تدريباتنا بتركيز على هذه النقاط.

  • هل يتأثر المصري بضغوط الجماهير لتكرار إنجازي الموسمين السابقين؟

جماهير المصرى داعم كبير لنا، وكلنا نجتهد من أجل إنهاء الموسم فى مركز جيد يؤهلنا للبطولات الأفريقية.

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