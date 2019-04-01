تقرير: فاران أول المطلوبين في يوفنتوس

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 09:21

كتب : FilGoal

فاران

لأن المدافعين القويين ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيلليني سيبلغان 32 و35 عاما على الترتيب بعد أشهر، يبحث يوفنتوس عن لاعب قوي لتجديد دماء خطه الخلفي وفقا لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين.

رافاييل فاران

النادي : ريال مدريد

يوفنتوس

وأشار الموقع إلى أن رافاييل فاران، بطل العالم مع فرنسا ومدافع الفريق الملكي ريال مدريد، هو أول المطلوبين في النادي المهيمن على الكرة الإيطالية في آخر 7 سنوات.

وكتب أن يوفنتوس يتمنى التعاقد مع ماتيس دي ليخت مدافع هولندا وأياكس لكن اللاعب يبدو في طريقه لارتداء قميص برشلونة في الصيف المقبل.

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لذلك قرر مسؤولو يوفنتوس التوجه إلى فاران (25 عاما) الذي تزعم تقارير أنه سينهي مشواره مع ريال مدريد في شهر يونيو المقبل.

ويلعب فاران في ريال مدريد منذ عام 2011 حين انتقل من لانس الفرنسي.

وشارك المدافع المخضرم في 165 مباراة مع ريال مدريد وسجل 4 أهداف.

ويمتد عقد فاران مع النادي الإسباني إلى 2022.

يوفنتوس فاران

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