بابا الفاتيكان مستنكرا القول إن ميسي هو الرب: هذا حرام!

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 14:20

كتب : FilGoal

ميسي

استنكر فرانسيس بابا الفاتيكان تشبيه ليونيل ميسي نجم برشلونة بالرب من قبل البعض، مشددا على أن مواطنه الأرجنتيني يتمتع بموهبة كبيرة لا يستطيع أحد إنكارها.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وقال فرانسيس خلال لقاء تلفزيوني مع قناة La Sexta الإسبانية:"نظريا، هذا حرام".

وواصل "يستطيع الناس القول إنه الرب مثلما يقولون: أنا أعشقك، لكن الإله فقط من يُعبد. هذه تشبيهات بعض الناس. إنه رب معه الكرة في الملعب، هذا تعبير متداول لبعض الناس".

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وأتم "بالطبع ميسي جيد جدا لكنه ليس الرب".

لأن الموهبة التي منحها الله له لا مثيل لها في الكوكب يعتبر كثيرون ميسي أفضل لاعب كرة قدم عبر التاريخ كله.

ويستمر نجم الأرجنتين البالغ عمره 31 عاما في إبهار عاشقي الساحرة المستديرة بعزف أجمل المقطوعات الموسيقية بقميص نادي برشلونة منذ أن ظهر للنور لأول مرة مع الفريق في 2005.

ميسي

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