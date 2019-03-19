ليكيب: فاران يُفكر في مغادرة ريال مدريد

عندما تُحقق كل شيء، قد تُفكر في تغيير مكان عملك أو إقامتك، وهذا ما يُفكر فيه رافائيل فاران مدافع ريال مدريد.

صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة كشفت في تقرير حصري لها في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء أن "فاران يُفكر في مغادرة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

فاران لا يُعاني من أي مشكلة، يرغب في سببها بالرحيل، ولكنه يفكر في ذلك لـ"اكتشاف بيئة جديدة ومنافسة جديدة".

صاحب الـ 25 عاما حقق كل البطولات الممكنة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه للقلعة الملكية في 2011.

ورفع فاران 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا ولقبي دوري إسباني ولقب كأس الملك ولقب السوبر الإسباني مرتين والسوبر الأوروبي 3 مرات.

هل تعتقد أنه توقف هنا؟ لا. فاران حقق 4 ألقاب كأس العالم للأندية مع ريال مدريد، وحصد الذهب مع فرنسا ليرفع كأس العالم مع الديوك في الأراضي الروسية.

عقد فاران مع ريال مدريد ممتد حتى 2022، مع شرط جزائي في عقده بقيمة 500 مليون يورو.

ولعب فاران هذا الموسم 35 مباراة بقميص ريال مدريد في كل البطولات ونجح في تسجيل هدفين.

منذ انضمامه لـ ريال مدريد، دافع فاران عن قميص الملكي في 268 مباراة ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 6.

فاران يرغب في خوض تحد جديد، فهل يحدث ذلك أم لـ زين الدين زيدان الكلمة الأخيرة؟ لننتظر ونرى..

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