خاص مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك لم يدفع أموال الحكم الأجنبي ضد سموحة حتى الآن

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 12:29

كتب : عاطف شادي

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام سموحة

قال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري إن الزمالك لم يسدد حتى الآن أموالا لاتحاد الكرة لاستقدام حكما أجنبيا لمواجهة الفريق ضد سموحة في الجولة 27 من الدوري.

وكشف المصدر لـFilGoal.com: "حتى الآن، لم يسدد الزمالك الأموال التي سندفعها لاستقدام حكم أجنبي".

وأضاف "إذا استمر الأمر كذلك، سيقود اللقاء حكما مصريا".

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وكان رئيس الزمالك قد صرح عقب مباراة المقاولون والتي انتهت بالتعادل 2-2 "بعد الذي حدث اليوم لن يدير حكام مصريين أي مباراة للزمالك في الدوري حتى نهاية الموسم. سنستقدم حكاما أجانب لكل مبارياتنا في الدوري".

وفي المقابل، صرح فرج عامر رئيس سموحة لـFilGoal.com اليوم بأنه "يرحب تماما بالحكام الأجانب، ويتمنى تعميم التجربة لتشمل كل مباريات الدور الثاني".

وكان سموحة قد تظلم لدى اتحاد الكرة من أداء طارق مجدي حكم مباراة الفريق ضد وادي دجلة والتي انتهت بفوز الفريق القاهري 3-2.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ54 نقطة، أما سموحة فمهدد بالهبوط حيث يحتل المركز الـ16 بـ25 نقطة على بعد 3 نقاط من صاحب المركز الـ13 طلائع الجيش.

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