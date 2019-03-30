مؤتمر زيدان - عن سعر مبابي ومستقبل فاران.. ولما لا ينضم بوجبا لـ ريال مدريد؟

مؤتمر ناري جديد لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.. الفرنسي تحدث عن مستقبل مواطنه رافائيل فاران وإمكانية ضم بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

العديد من التقارير تحدثت عن رغبة فاران في خوض تحد جديد خلال الفترة المقبل، وأخرى أشارت إلى رغبة بوجبا في الانضمام إلى الملكي.

وكل ذلك وأكثر رد عليه زيزو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ويسكا يوم الأحد بالجولة 29 من الدوري الإسباني، وكل الآتي على لسانه.

"سيرخيو راموس قائدنا وزعيمنا، هذا منزله، أعتقد أنه سيلعب لسنوات أكثر مما لعبته، هو لاعب أساسي لهذا الفريق ولهذا النادي".

"مستقبل فاران؟ الناس يتحدثون كثيرا لكن الشيء الوحيد الذي يهم هو ما يفكر به فاران، هو سعيد ومسرور".

"أرى أن فاران سعيد، ستكون هناك شائعات دائما. جميع الأندية ترغب بالتعاقد مع اللاعبين المميزين".

"كورتوا يعاني من بعض الآلام ولذلك لم يتدرب معنا. سيخبرنا الأطباء بفترة غيابه ولن أخاطر بلاعب يشعر بالإصابة".

"الشيء الوحيد الذي أفكر به هو المباريات العشر المتبقية".

"لن أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي لاحترامي للاعبين الذين بحوزتي. هذا لا يعني أنه لن يكون هناك تغييرات مستقبليا".

"يعلم هؤلاء اللاعبون أنهم في أفضل ناد في العالم، لا يتمكن الكثيرون من اللعب هنا. الجميع يرغب بالبقاء في ريال مدريد: مارسيلو والبقية".

"نعلم أن ناد ويسكا سيقوم بإزعاجنا وجعل الأمور صعبة علينا.. مثلما قال كاسيميرو، أشعر أنني لم أغادر أبدا".

"ليس فقط ريال مدريد، بل مدينة مدريد هي منزلي. لقد رحب بي الإسبان بشكل جيد ونعيش حياة جميلة هنا".

"لا يمكن لأحد أن يمحو ما قام به بيل في ريال مدريد".

"لوكا هو حارس المرمى الثالث في ريال مدريد وغدا سيكون الحارس.. حسنا لن أقولها. سترى ذلك غدا".

"مبابي 280 مليون؟ في أيامنا الحالية لا يمكن أن تعرف قيمة لاعب ما، الأندية هي من تقرر. بالنسبة لي لقد دفعوا 72 مليونا وبدا الرقم جنونيا بالنسبة لي".

"يعجبني بوجبا كثيرا، هذا ليس أمرا جديدا. إنه لاعب مختلف بإمكانه المساهمة بأشياء كثيرة. هناك عدد قليل من اللاعبين الذين بإمكانهم الانضمام لريال مدريد، وهو أحدهم".

"لطالما قال بوجبا إنه يحب ريال مدريد، ليس فقط من أجلي. وفي حال غادر مانشستر يونايتد، لما لا ينضم لريال مدريد؟".

"بوجبا يجيد الدفاع والهجوم. يجيد القيام بعدة مهام بشكل جيد. لكنه لاعبٌ لمانشستر يونايتد وليس لاعبي".

"ربما يكون هذا أحد أفضل مواسم بنزيما مع مدريد. دائما ما يتعرض للانتقادات عندما يغيب عن التسجيل لكنه لا يستسلم أبدا".

"رورديجو جوس؟ لاعب مميز سيكون مستقبل ريال مدريد، سنرى مالذي سنقوم به الموسم المقبل".

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