خاص مجاهد لـ في الجول: أرضية استاد القاهرة في تحسن كبير.. وهكذا سنخفف الحمل عنها في كأس الأمم

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 14:42

كتب : عاطف شادي

استاد القاهرة

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسمه إن أرضية استاد القاهرة تحسنت كثيرا استعدادا لاستضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل.

وتحدث مجاهد لـFilGoal.com قائلا: "كان هناك حالة من القلق بشأن أرضية استاد القاهرة، لكن العمل الآن يجري على قدم وساق وأرضية الملعب ستكون جاهزة للبطولة".

وأضاف المنسق العام للجنة المنظمة "ولكن، سيكون هناك تخفيف للحمل على الملعب".

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وشرح مجاهد "بداية من دور الثمانية، من المعتاد أن تقام الـ4 مباريات على الاستاد الرئيسي للبطولة لكن هذا لن يحدث في بطولة 2019".

وأكمل "في البطولة، ستقام مباراة واحدة من دور الثمانية على استاد القاهرة، وكذلك الأمر في دور الأربعة بجانب مباراة النهائي".

وأتم "أما ما قبل دور الثمانية، فيستمر الأمر كما هو حيث تقام مباريات منتخب مصر على استاد القاهرة".

وفي وقت سابق، حدد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة موعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير الخاصة بالملعب ليكون جاهزا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وصرح درويش عبر البرنامج الإذاعي "من الآخر": "تطوير الاستاد يسير في كل الاتجاهات من أول مداخل الملعب حتى بوابات الجماهير والمدرجات وجميع الكراسي والمقصورة وغرف خلع الملابس وأرضية الملعب طبقا لمواصفات الفيفا والكاف".

وأوضح: "سيتم الانتهاء من 95% إلى 98% من أعمال الصيانة يوم 30 أبريل المقبل، أما الباقي سينتهي يوم 15 مايو".

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