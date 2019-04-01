مجدي عبد الغني يوضح تصريحاته بشأن الأجواء المثالية في مباراة القمة

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 12:36

كتب : FilGoal

أوباما - أيمن أشرف - الأهلي - الزمالك

أصدر مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم توضيحا بشأن إقامة مباراة القمة في أجواء مثالية

وكان مجدي عبد الغني قد برر بأن المستوى السيء كان بسبب عدم تركيز اللاعبين وسرحان المدربين. (من هنا)

وانتهى لقاء الزمالك والأهلي سلبيا في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 للدوري، ليستمر ترتيب قمة الدوري دون تغيير.

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ورد مجدي عبد الغني على الانتقادات التي طالته من تصريحاته على حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلا: "توضيح بشأن تصريحات مباراة القمة، ما أقصده بأجواء مثالية كان من الروح الرياضية التي لم تحدث من قبل".

وأضاف عبد الغني "أما أجواء المطر فمعظم مباريات الدوري الإنجليزي تقام تحت المطر والثلج وكذلك معظم دول أوروبا ولكن أرضية ملعب برج العرب استهلكت من كثرة المباريات التي تقام عليه".

وأتم توضيحه "إلى جانب أنه لم يكن هناك استعداد من الفريقين للبس أحذية المطر المخصصة لمثل هذه الحالات".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني بـ52 نقطة. بعدما انتهت القمة رقم 117 بينهما بالتعادل.

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