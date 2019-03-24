تقرير: ريال مدريد يدخل الصراع على صخرة هولندا تحسبا لرحيل فاران

زعمت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد بدأ يفكر في التعاقد مع اللاعب الهولندي ماتيس دي ليخت تحسبا لرحيل المدافع الفرنسي رافاييل فاران.

وكتبت تقارير أن الأخير، بطل كأس العالم 2018 مع منتخب الديوك، يريد الرحيل عن ريال مدريد. وأشارت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية إلى أن يوفنتوس قد يحصل على خدمات فاران.

وبالتالي بدأ الفريق الإسباني التفكير في البديل المناسب، وتألق دي ليخت مع ناديه أياكس جذب اهتمام أكبر أندية القارة العجوز.

برشلونة مهتم بضم اللاعب الذي على الأرجح سيرحل عن أياكس مع نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت سبورت أن قيمة اللاعب قد تصل إلى 70 مليون يورو. ليس ريال مدريد وبرشلونة فقط من يريدانه وإنما بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان يتابعانه أيضا.

ودي ليخت الشاب البالغ عمره 19 عاما أساسي في منتخب هولندا الذي يستعد يوم الأحد لمواجهة قوية أمام الجارة ألمانيا في تصفيات يورو 2020.