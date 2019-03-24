تقرير: ريال مدريد يدخل الصراع على صخرة هولندا تحسبا لرحيل فاران

الأحد، 24 مارس 2019 - 13:47

كتب : FilGoal

دي ليخت - أياكس

زعمت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد بدأ يفكر في التعاقد مع اللاعب الهولندي ماتيس دي ليخت تحسبا لرحيل المدافع الفرنسي رافاييل فاران.

وكتبت تقارير أن الأخير، بطل كأس العالم 2018 مع منتخب الديوك، يريد الرحيل عن ريال مدريد. وأشارت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية إلى أن يوفنتوس قد يحصل على خدمات فاران.

وبالتالي بدأ الفريق الإسباني التفكير في البديل المناسب، وتألق دي ليخت مع ناديه أياكس جذب اهتمام أكبر أندية القارة العجوز.

أخبار متعلقة

الأعلى للإعلام يقرر إيقاف برنامج الزمالك اليوم لمدة شهر مران أخير للأهلي الخميس قبل معسكر برج العرب.. وجلسة بين لاسارتي وإكرامي أسطورة ليفربول: سيتي الأقرب للقب الدوري الإنجليزي ولكن ندى أبو النجا.. مارست 5 رياضات قبل أن تصبح أول سعودية تحترف الاسكواش

برشلونة مهتم بضم اللاعب الذي على الأرجح سيرحل عن أياكس مع نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت سبورت أن قيمة اللاعب قد تصل إلى 70 مليون يورو. ليس ريال مدريد وبرشلونة فقط من يريدانه وإنما بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان يتابعانه أيضا.

ودي ليخت الشاب البالغ عمره 19 عاما أساسي في منتخب هولندا الذي يستعد يوم الأحد لمواجهة قوية أمام الجارة ألمانيا في تصفيات يورو 2020.

دي ليخت ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

ماني ينتقد أرضيات ملاعب السنغال 25 دقيقة | إفريقيا
حازم إمام: عرض أفكار الجماهير لتصميم زي منتخب مصر "خطوة غير منطقية" 32 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - بوغانمي لـ في الجول: سعيد بالانضمام للزمالك وأسعى للسوبر.. حسن أخطر لاعبي الأهلي 39 دقيقة | رياضات أخرى
وزارة الشباب والرياضة تنهى أزمة لاعبي المنتخب للمصارعة 55 دقيقة | رياضات أخرى
عبد الفتاح لـ في الجول: طاقم تحكيم أوروبي من التصنيف الأول لمباراة القمة ساعة |
لاعب ليفربول السابق: صيام صلاح التهديفي لا يشغلني طالما نفوز بالمباريات ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 4 فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب

قد ينال إعجابك