حسين بن عيادة يكشف وجهته "المحتملة" المقبلة

كشف حسين بن عيادة ظهير أيمن فريق شباب قسنطينة الجزائري وجهته "المحتملة" المقبلة.

وقال بن عيادة: "هدفي الأول في الموسم المقبل هو خوض تجربة احترافية مع فريق قوي".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة (البلاد) السعودية "نادي أهلي جدة قد يكون وجهتي المحتملة الموسم المقبل".

وتابع "طموحي الاحتراف الخارجي مع فريق قوي يمتلك الطموح وقادر على المنافسة على البطولات، حتى أتمكن من الحصول على فرصة لتمثيل الجزائر".

وأشار اللاعب إلى امتلاكه العديد من العروض سيحرص على دراستها ومن بينها عرض جدي من أهلي جدة السعودي.

وزعمت تقارير صحيفة في وقت سابق دخول أهلي جدة في صراع مع الأهلي والزمالك والترجي من أجل بن عيادة. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ27 عاما لعب هذا الموسم في البطولة الجزائرية 19 مباراة. صنع 6 أهداف وسجل هدفا وحيدا، وفي مباريات الكأس لعب مباراتين، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

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اسم حسين بن عيادة ارتبط باللعب في الدوري المصري، وفقا لتصريحات وكيله وناديه الجزائري. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر مقرب من اللاعب في وقت سابق وجود محادثات من جانب بعض من مسؤولي الأهلي معه. (طالع التفاصيل)

كما صرح حسين بن عيادة في وقت سابق، بأن نادي الزمالك لم يتفاوض معه بشكل شخصي حتى الآن. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، قالت صحيفة "النصر" ذاتها في وقت سابق بأن نادي الترجي دخل في خط المفاوضات لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

بن عيادة ظهير أيمن يتميز بعرضيات متقنة وإن كان يعيبه بعض البطء. (تعرف أكثر على اللاعب من هنا)

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