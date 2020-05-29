تقرير تونسي: بيراميدز في محادثات مع مهاجم النجم الساحلي

كشفت صحيفة (الصريح) التونسية حقيقة وجود مفاوضات بين نادي بيراميدز ونادي النجم الساحلي من أجل كريم العريبي مهاجم الفريق التونسي.

وتحدث مصدر مسؤول من داخل نادي النجم الساحلي مع الصحيفة التونسية و"لم ينف رغبة نادي بيراميدز بالفعل في ضم العريبي".

وأوضح المصدر في تصريحاته للصحيفة التونسية: "بيراميدز لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي لضم العريبي، ولكنه في مفاوضات معه".

وأشار المصدر إلى "بيراميدز في مفاوضات مع وكيل كريم العريبي من أجل التعاقد معه، وحتى الآن لم يتحرك بشكل رسمي مع إدارة النجم".

كريم العريبي الجزائري صاحب الـ 29 عاما هو هداف بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بـ 10 أهداف.

وتعاقد النجم الساحلي مع كريم العريبي العام الماضي من فريق دفاع تاجنانت الجزائري.

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