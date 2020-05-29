في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي

أبلغ حسام عاشور قائد الأهلي مجلس إدارة ناديه برئاسة محمود الخطيب اعتزاله بنهاية الموسم الجاري وعقب نهاية تعاقده مع النادي.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي قرر تفعيل الاتفاق الثلاثي بمشاركة النادي في مهرجان اعتزال عاشور على أن يذهب عائده للاعب.

هذا مع تعيينه للعمل في قناة النادي بالإضافة لتعيينه في منصب إداري أو فني داخل القلعة الحمراء حسبما يريد.

وأكد عاشور لمسؤولي الأهلي حتى الآن أنه لم يحسم مصيره بشأن اختياره المجال الفني أو الإداري عقب الاعتزال.

وعرض الخطيب كل تلك الأمور على مجلس الإدارة الذي وافق عليها الأعضاء بالإجماع وسيتولى الأهلي تنظيم مهرجان الاعتزال مع شركة تسويق.

في الوقت ذاته أبلغ عاشور مسؤولي الأهلي بأن نادي ألميريا الإسباني من المحتمل أن يكون هو الطرف الآخر في مهرجان اعتزاله وهو ما لم يعترض عليه أعضاء الإدارة.

ويلعب حسام عاشور مع الفريق الأول في النادي الأهلي منذ عام 2003 ومستمر حتى الآن.

صاحب الـ34 عاما حصد 35 لقبا في مسيرته مع الأهلي، جعلوه الأكثر تتويجا في تاريخ النادي.

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