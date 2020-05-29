تقرير مغربي يكشف تفاصيل شهادة أحمد أحمد في قضية نهائي إفريقيا.. "تعرضت للتهديد"

كشفت صحيفة (هسبورت) المغربية تفاصيل شهادة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي.

واستمع قضاة محكمة التحكيم الرياضي الدولي "طاس" منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى شهادات مجموعة من المتداخلين في قضية النهائي.

وتحدثت مصادر مسؤولة مع الصحيفة المغربية لتكشف "أحمد أحمد كان من بين الشهود الذين أدلوا بتفاصيل ما حدث".

وقال أحمد أحمد، وفقا للمصادر "المطلعة" أنه "تعرض لتهديدات كثيرة من مسؤولي الترجي من أجل حسم إجراءات التتويج بشكل سريع وإقصاء الوداد"، وهُدد رئيس الكاف بـ "ثورة ستندلع في الملعب من قبل الجماهير الحاضرة"، وفقا لمزاعم الصحيفة المغربية.

واستمعت المحكمة عبر تقنية الفيديو لشاهدة أحمد أحمد، إلى جانب كونستان أوماري النائب الأول لرئيس الاتحاد والذي "قدم بدوره تفاصيل تؤيد كلام أحمد أحمد".

ومن المنتظر أن يُدلي باكاري جاساما حكم المباراة شهادته أيضا، على أن تختتم المحكمة الاستماع لجميع المطلوبين بشهاداتهم، مساء اليوم الجمعة.

وزعمت مصادر أخرى تحدثت مع الصحيفة المغربية أن "القرار النهائي في القضية سيكون مساء اليوم أو يوم غد على أبعد تقدير".

وأقيمت مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بين الترجي التونسي والوداد بملعب رادس وأثارت جدلا واسعا ولم تكتمل.

واعتبر كاف قرار الوداد بالانسحاب بعد اعتراضه على عدم عمل تقنية الفيديو (فار) عكس المنصوص عليه.

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