تقرير مغربي يكشف تفاصيل شهادة أحمد أحمد في قضية نهائي إفريقيا.. "تعرضت للتهديد"

الجمعة، 29 مايو 2020 - 18:01

كتب : FilGoal

أحمد أحمد - نهائي إفريقيا - الصورة من الموقع الرسمي لـ الوداد

كشفت صحيفة (هسبورت) المغربية تفاصيل شهادة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي.

واستمع قضاة محكمة التحكيم الرياضي الدولي "طاس" منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى شهادات مجموعة من المتداخلين في قضية النهائي.

وتحدثت مصادر مسؤولة مع الصحيفة المغربية لتكشف "أحمد أحمد كان من بين الشهود الذين أدلوا بتفاصيل ما حدث".

أخبار متعلقة
الزمالك: لا مشكلة مع أحمد وخلافنا مع حياتو.. أزلنا لافتة نادي القرن لحذف شعار كاف تقرير مغربي: أبو ريدة وبوشماوي ضمن 6 مرشحين لمنافسة أحمد على رئاسة كاف تقرير تونسي: كارتيرون مُصمم على ضم لاعب الصفاقسي.. الصفقة تقترب رغم منافسة الترجي تقرير: رئيس كاف يدلي بشهادته أمام التحكيم الرياضي الجمعة بسبب أزمة الوداد والترجي

وقال أحمد أحمد، وفقا للمصادر "المطلعة" أنه "تعرض لتهديدات كثيرة من مسؤولي الترجي من أجل حسم إجراءات التتويج بشكل سريع وإقصاء الوداد"، وهُدد رئيس الكاف بـ "ثورة ستندلع في الملعب من قبل الجماهير الحاضرة"، وفقا لمزاعم الصحيفة المغربية.

واستمعت المحكمة عبر تقنية الفيديو لشاهدة أحمد أحمد، إلى جانب كونستان أوماري النائب الأول لرئيس الاتحاد والذي "قدم بدوره تفاصيل تؤيد كلام أحمد أحمد".

ومن المنتظر أن يُدلي باكاري جاساما حكم المباراة شهادته أيضا، على أن تختتم المحكمة الاستماع لجميع المطلوبين بشهاداتهم، مساء اليوم الجمعة.

وزعمت مصادر أخرى تحدثت مع الصحيفة المغربية أن "القرار النهائي في القضية سيكون مساء اليوم أو يوم غد على أبعد تقدير".

وأقيمت مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بين الترجي التونسي والوداد بملعب رادس وأثارت جدلا واسعا ولم تكتمل.

واعتبر كاف قرار الوداد بالانسحاب بعد اعتراضه على عدم عمل تقنية الفيديو (فار) عكس المنصوص عليه.

طالع أيضا

الجانب المنسي من كارثة هيسيل

تحديد مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

تقرير: مشجعو برشلونة سيحضرون بشكل افتراضي مباراة أتليتكو

عقوبة قاسية على فريق نمساوي بعد خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي

أحمد أحمد الترجي الوداد في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
"تشيلسي تحدث معي بشأن كورونا" 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حسين بن عيادة يكشف وجهته "المحتملة" المقبلة 19 دقيقة | السعودية
سكاي: ميلان مهتم بخدمات لاعب وسط بيرنلي 24 دقيقة | أوروبا
فافر يعلن غياب هالاند عن مواجهة بادربورن وانتهاء موسم داهود ساعة | أوروبا
في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي ساعة | الدوري المصري
تقرير تونسي: بيراميدز في محادثات مع مهاجم النجم الساحلي ساعة | إفريقيا
"ليس هناك ما يكفي من المشاعر في الملعب".. روسيا وبولندا يسمحان بحضور الجماهير ساعة | أوروبا
رئيس بريميرليج: نريد إكمال الموسم بحكم الفيديو.. وهذا موقفنا من الملاعب المحايدة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 3 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 4 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟
قد ينال إعجابك