"أشبه بالسير لأعلى قمة جبل كليمنجارو".. رودجرز يكشف إصابته بـ كورونا في مارس

كشف برندان رودجرز المدير الفني لـ ليستر سيتي إصابته بـ فيروس كورونا في مارس الماضي.

وصار الإيرلندي الشمالي ثاني مدرب يعلن إصابته بين مدربي الدوري الإنجليزي بعد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال (طالع التفاصيل).

المدرب البالغ 47 عاما وصف معاناته مع المرض بـ "بالسير لأعلى قمة جبل كليمنجارو".

وسبق للمدرب سوانزي سيتي السابق أن تسلق قمة الجبل الموجود في تنزانيا –أعلى قمة جبل في إفريقيا- عام 2011 بعد أسابيع من تأهل الفريق لأول مرة في تاريخه للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مدرب الثعالب لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "كان لدينا إجازة لمدة أسبوع عندما كان من المفترض أن نلعب ضد واتفورد يوم 14 مارس وفي الأسبوع التالي بدأت أشعر بالتعب".

وتابع "لمدة ثلاثة أسابيع لم أشعر بأي رائحة أو طعم. لم يكن لدي أي قوة، وبعد أسبوع عانت زوجتي بنفس الأعراض، اختبرنا واكتشفنا إصابة كل منا بالفيروس".

وأضاف "لقد ذكّرني ذلك عندما تسلقت كليمنجارو. كلما ذهبت إلى أعلى كلما عانيت من التأقلم وصعوبة التنفس".

واستدرك "أتذكر أنني حاولت الركض لأول مرة بعد إصابتي بالفيروس وكان من الصعب إكمال 10 خطوات. لم تكن لدي شهية حقيقية وكان شعورا غريبا بتناول الطعام دون حاستي التذوق والشم".

وأكمل "جعلني هذا أقدّر حقا أن أكون بصحة جيدة".

وتحول مدرب ليفربول السابق للحديث عن عودة اللاعبين للتدريبات استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي في إنجلترا قائلا: "في اليومين الماضيين، انقسمنا إلى مجموعات مكونة من 12 شخصا، وهو أمر غير طبيعي، ومن اللطيف كيف تكيفوا على الأمر".

وأتم "لقد تغير إيقاعي التدريبي لكني سعيد جدا بهم أشعر أنهم لم يبتعدوا أبدا بالشكل الجسدي"

الدوري الإنجليزي متوقف منذ يوم 1 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وسيعود في 17 يونيو المقبل.

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، ولا ينقصه سوى انتصارين فقط للتتويج رسميا للمرة الـ19 تاريخيا، ولأول مرة منذ عام 1990.

ويأتي مانشستر سيتي ثانيا برصيد 57 نقطة، فيما يحل ليستر سيتي ثالثا برصيد 53 نقطة، وتشيلسي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ثم مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

أما في صراع الهبوط، فيحتل الثلاثي، بورنموث، وأستون فيلا، ونوريتش سيتي المراكز الثلاثة الأخيرة على الترتيب برصيد 27 نقطة، ثم 25 نقطة، ثم 21 نقطة.

video:1

طالع أيضا

الجانب المنسي من كارثة هيسيل

تحديد مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

تقرير: مشجعو برشلونة سيحضرون بشكل افتراضي مباراة أتليتكو

عقوبة قاسية على فريق نمساوي بعد خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي