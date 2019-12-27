بيراميدز يعلن الجهاز المعاون لـ تشاتشيتش

أعلن نادي بيراميدز عن مدربه الجديد خلفا لسيباستيان ديسابر المدرب الفرنسي السابق.

وكشف الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على تويتر عن تولي أنتي تشاتشيتش مدرب منتخب كرواتيا السابق، كمدير فني جديد للفريق.

وحسب نادي بيراميدز، فإن المدرب الجديد سيتولى تدريب بيراميدز لأول مرة أمام النادي المصري مساء الأحد المقبل في الكونفدرالية الإفريقية.

بيراميدز بدأ الموسم مع سيباستيان ديسابر، قبل أن يرحل المدرب الفرنسي بسبب سوء النتائج، ويخلفه عبد العزيز عبد الشافي كمدرب مؤقت لمباراتين.

مسيرة تشاتشيتش

أنتي تشاتشيتش تولى تدريب العديد من الفرق خلال مسيرته التدريبية، والتي بدأت عام 1986 مع فريق بريجورخي ماركوسيفيتش.

تشاتشيتش سبق القدوم لمصر رفقة منتخب ليبيا كمدرب مساعد في كأس الأمم الإفريقية 2006.

صاحب الـ60 عاما سبق له تدريب منتخب كرواتيا بين عامي 2015 و2017 وقادهم في يورو 2016، وكانت تلك هي آخر محطاته التدريبيه.

تشاتشيتش قاد كرواتيا في 25 مباراة. فاز في 15 منهم، وتعادل في أربعة وخسر في ستة آخرين.

ووصل معهم لدور الـ16 من يورو 2016، قبل أن يخرج أمام البرتغال بهدف ريكاردو كواريشما في الوقت الإضافي.

تشاتشيتش سبق له التتويج بالدوري الكرواتي والكأس موسم 2010/2011 رفقة فريق دينامو زغرب.

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