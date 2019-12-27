مران الزمالك - كارتيرون يعقد جلستين.. وتدريبات قوية لحراس المرمى

عقد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك جلسة سريعة مع لاعبيه قبل انطلاق المران على ملعب مواجهة زيسكو يونايتد في دوري الأبطال، على استاد ليفي موانا واسا في زامبيا.

وبدأ اللاعبون فور انتهاء الجلسة، عمليات الإحماء بالركض حول الملعب.

كما اجتمع المدرب الفرنسي مع سامي الشيشيني المدرب العام أثناء عملية الإحماء في مران الفريق، وذلك للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة مواجهة زيسكو.

وقسم كارتيرون لاعبيه إلى ثلاث مجموعات خلال التدريبات، وخاض الفريق مرانا خفيفا بالكرة الطائرة تبعها تدريبات على إرسال الكرات الطويلة بعرض الملعب.

وخاض حراس مرمى الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، وشهدت التدريبات منافسة قوية بين محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي في التصدي للتسديدات من منطقة الجزاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد يوم السبت في الثالثة عصرا ضمن ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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