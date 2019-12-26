فتح الله: مقارنة بيراميدز بالموسم الماضي خاطئة

يثق محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز في إمكانيات الفريق رغم تراجع النتائج هذا الموسم، مما دفع إدارة النادي لإقالة الفرنسي سباستيان ديسابر.

وصرح فتح الله عبر قناة تايم سبورتس "مع مرور الوقت سيعود بيراميدز لمكانة جيدة، الفريق لديه مجموعة مميزة من اللاعبين، وكل شيء متاح لأداء موسم قوي".

وأضاف "المقارنة بين الموسمين الماضي والحالي خاطئة، فالفريق يحافظ على 90% من قوامه الرئيسي".

واستطرد مدرب بيراميدز "تقييم التجربة في نهاية الموسم، ومشوار الدوري ما يزال طويلا، الأهلي فقط من يسير بشكل قوي وانتصارات متتالية أما باقي الأندية، فالفوارق ليست كبيرة".

في سياق آخر، أشار محمود فتح الله "مواجهة المصري في الكونفدرالية مهم جدا، فالفوز يضمن لنا الصعود بنسبة كبيرة لدور الثمانية".

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